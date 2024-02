Pare de usar o 1 Million e veja 6 perfumes importados melhores que esta fragrância considerada ‘batida’

O 1 Million, de Paco Rabanne é, sem dúvidas, um dos perfumes mais conhecidos e mais requisitados pelo público masculino. Contudo, toda essa fama fez com que ele se tornasse um perfume ‘batido’, ou seja, muito comum e até mesmo enjoativo.

Se você faz parte da ‘tropa do 1 Million’ e percebeu que está na hora de mudar, veja a seguir 6 perfumes importados e diferenciados que substituem este clássico que ficou no passado.

Dia-a-dia

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Olíbano e Patchouli.

Escritório

Club de Nuit Intense Man - Armaf (2015)

As notas de topo são: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são: Vidoeiro, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli e Baunilha.

Balada

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Academia

Cool Water - Davidoff (1988)

As notas de topo são: Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são: Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

Encontro

Armani Code Parfum - Giorgio Armani (2022)

As notas de topo são: Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são: Íris, Sálvia Esclaréia, Aldeídos e Raíz de Orris. As notas de fundo são: Fava Tonka e Cedro.

Para substituir o 1 Million clássico

1 Million Royal - Paco Rabanne (2023)

As notas de topo são: Cardamomo, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Folha de Violeta e Sálvia. As notas de fundo são: Benjoim, Cedro e Patchouli.

