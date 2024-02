Jung Kook mostra que a beleza asiática revoluciona os padrões europeus junto com a Calvin Klein

Fotografada pelo renomado fotógrafo Mert Alas, a campanha amplifica o status de Jung Kook como estrela pop global, mostrando sua confiança natural enquanto ele domina a icônica Terminal Grand Central usando os novos estilos da Calvin Klein Jeans.

Assim, a última coleção da Calvin Klein Jeans mistura peças essenciais de vestuário com a energia jovem da marca e o código distintivo do design: as calças jeans de corte reto dos anos 90 oferecem uma versão nostálgica da silhueta e a camiseta de corte largo com o monograma atualizado em tom básico do armário com o icônico logotipo da Calvin Klein.

Desde new jeans até peças casuais sofisticadas, a coleção de Primavera 2024 da Calvin Klein Jeans traz um estilo único para produtos icônicos e destaca a autenticidade da marca para uma nova geração.

O lançamento da campanha e coleção será no final de fevereiro, em calvinklein.com.

Desta forma, o conteúdo da campanha de Jungkook será lançado esta semana nos canais sociais da @calvinklein, com imagens da sua campanha que também serão exibidas em anúncios publicitários impactantes em todo o mundo.

BTS como imagem da Calvin Klein

Jung Kook (Jeon, Jeongguk) é um cantor, compositor e membro do icônico grupo de pop da Coreia do Sul, BTS.

Um dos membros mais queridos do grupo mostrou sua ampla variedade de talentos musicais através de seu trabalho como cantor solo, com músicas como "Euphoria", "My Time" e "Still With You", além de singles em colaboração com artistas globais como Lauv e Charlie Puth.

A Jung Kook são atribuídas várias músicas do BTS, incluindo o single japonês "Your Eyes Tell", "Stay" do BE e "Run BTS" do Proof. Jung Kook também participou cantando "Dreamers", a trilha sonora oficial da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™, que ele interpretou na cerimônia de abertura.

Em julho de 2023, a estrela pop mundial lançou seu primeiro single solo certificado platina pela RIAA (a partir de novembro de 2023), "Seven (feat. Latto)", que estreou no topo das paradas da Billboard Hot 100 e 'Top Song Global' do Spotify, bem como em terceiro lugar na lista oficial de singles do Reino Unido.

Lançou seu segundo single “3D (com Jack Harlow)” em setembro, seguido de seu primeiro álbum solo GOLDEN em novembro.