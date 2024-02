Azeite de oliva: um aliado inesperado contra o câncer cerebral

Um avanço promissor na luta contra o câncer cerebral surgiu através de um ingrediente comum encontrado no azeite de oliva. Pesquisadores desenvolveram um medicamento, conhecido como 2-OHOA, derivado do ácido oleico, presente tanto em gorduras animais quanto vegetais.

Este composto demonstrou uma capacidade notável de bloquear o crescimento de células cancerígenas, especialmente em casos de glioblastoma, um dos tipos mais agressivos de câncer cerebral. O estudo inicial, focado em pacientes com glioblastoma recorrente, revelou resultados encorajadores, com cerca de 24% dos participantes respondendo positivamente ao tratamento.

Uma nova esperança no tratamento do câncer cerebral

O mecanismo de ação do 2-OHOA baseia-se na remodelação das membranas celulares das células cancerígenas, impedindo a comunicação entre proteínas que promovem o crescimento do tumor.

Michele Treen, de 42 anos, mostrou uma melhora significativa com o medicamento. Foto: The Royal Mardsen

Essa abordagem inovadora não apenas interrompe a progressão da doença, mas também representa um novo paradigma no tratamento do câncer, oferecendo uma alternativa promissora para pacientes diagnosticados com glioblastoma.

Fonte: The Royal Marsden

É importante lembrar disso

