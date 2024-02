As unhas jelly de Margot Robbie têm uma inspiração curiosa, e são ideais para a primavera-verão

Margot Robbie causou sensação com sua manicure gelatinosa no SAG Awards 2024 (Instagram: @betina_goldstein)

Margot Robbie não só atraiu flashes no tapete vermelho do SAG Awards 2024 com seu vestido da Schiaparelli, a protagonista de ‘Barbie’ também conquistou com sua manicure perfeita para o evento.

Seguindo a tendência Barbiecore, a estrela australiana exibiu unhas jelly rosa impecáveis; ou seja, uma manicure com efeito gelatina que tem liderado as tendências de beleza há vários anos.

No entanto, poucos imaginariam que o design simples, elegante e perfeito para recriar esta primavera foi inspirado em um dos acessórios mais icônicos da boneca da Mattel.