As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última terça do mês.

Sagitário

Seus números mágicos para esta semana são 03 e 07, eles irão guiá-lo no caminho da fortuna e da abundância. Leão e Áries serão seus aliados, proporcionando-lhe apoio e motivação. “O Mundo” é a sua carta de tarot, que lhe dá uma energia aventureira e um desejo incontrolável de crescer. É hora de quebrar barreiras, explorar novos horizontes e tornar-se a melhor versão de si mesmo.

Capricórnio

O carta “A Estrela” anuncia a chegada de um amor que encherá sua vida de alegria e emoção. Deixe-se levar pela magia do momento e abra o seu coração para esta nova possibilidade. É hora de brilhar com luz própria e alcançar seus objetivos com determinação e confiança. Implemente uma alimentação saudável e um regime de exercícios para cuidar da saúde e parecer radiante.

Aquário

Quinta-feira será de ótimas oportunidades para fazer negócios e tomar decisões importantes. A carta “Ás de Ouros” domina o seu horóscopo, trazendo uma onda de prosperidade e oportunidades para atingir seus objetivos. É hora de aproveitar os frutos do seu trabalho e construir um futuro sólido e estável. Aproveite essa energia para aumentar sua riqueza e aproveitar seu dinheiro. Invista em experiências que te deixem feliz, como viagens, compras ou uma mudança de visual.

Peixes

O carta “O Sol” e o seu aniversário se unem para criar uma semana de dupla fortuna. Aproveite essa energia para atingir seus objetivos. Não tenha medo de fazer as mudanças necessárias para melhorar sua vida em direção a um futuro melhor. Uma viagem inesperada espera por você para enchê-lo de alegria. Aproveite esse momento de diversão e desconexão. Cuidado com as decepções no amor.

