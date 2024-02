As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última terça do mês.

Leão

Você obteve a carta “Ás de Copas” no horóscopo do tarot. Esta carta indica que é hora de amadurecer e saber o que você deseja para o seu futuro. Lembre-se que você está em um dos seus melhores momentos, então tente fazer um plano de vida e executá-lo. Você compra um ativo como uma casa ou um carro. Seus números da sorte são 10 e 14, seus signos compatíveis são Áries e Sagitário, suas cores são amarelo e vermelho escuro e seu melhor dia é quinta-feira.

Virgem

No horóscopo do tarotvocê tem a carta “Tolo”. Esta carta indica que será uma semana de ações e decisões que mudarão o seu futuro para melhor. Ou seja, não tenha mais medo “do que as pessoas vão dizer” e livre-se dos complexos. Portanto, esta carta lhe dará a coragem necessária para alcançar o que tanto deseja muito em breve.

Libra

A carta “O Julgamento” acompanha você esta semana, trazendo consigo uma torrente de energia renovadora e oportunidades incomparáveis. É hora de deixar o passado para trás, curar as feridas e abrir as portas para um futuro radiante. Você resolverá qualquer assunto pendente, pessoal ou profissional. Assuma o controle de sua vida e libere seu caminho para o sucesso.

Escorpião

Uma viagem com amigos espera por você em março para enchê-lo de alegria e novas experiências. A carta “Imperador” domina o seu horóscopo, despertando o seu espírito empreendedor e dando-lhe uma força interior incomparável. É hora de tomar as rédeas do seu destino e se tornar o líder dentro de você. Sua capacidade de tomar decisões sábias e sua visão estratégica abrirão as portas para o sucesso no campo profissional.

