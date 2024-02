As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última terça do mês.

Áries

No horóscopo do tarot você tem a carta “Feiticeiro”, que nos diz que esta última semana de fevereiro será muito produtiva. Você terá novos rendimentos econômicos e a surpresa de um emprego melhor no exterior. Esta carta também nos diz que no amor nem todo o dinheiro nem todo o carinho importam. Você deve se avaliar em seus sentimentos para que não vejam seu rosto.

Touro

Você obteve a carta “Ás de Paus”, o poder está em suas mãos. Portanto, você deve aproveitar esses dias para atingir seus objetivos de trabalho e negócios. Você está em fase de crescimento profissional. O reconhecimento financeiro entrará em sua vida por todos os seus esforços no passado. A recomendação é começar do zero, pois é a sua hora de crescer pessoalmente.

Gêmeos

No horóscopo do tarotvocê tem a carta “Temperança”. Não tente consertar o mundo de outras pessoas. Aprenda a abandonar o que não era para você. Ou seja, a última semana de Fevereiro será para colocar o “eu” em primeiro lugar e deixar que cada um administre a sua vida como pode. Seus números mágicos são 06 e 29, suas cores são vermelho e verde, seus signos compatíveis são Libra e Aquário.

Câncer

Você tem a carta “Roda da Fortuna” em seu horóscopo de tarot. Esta carta lhe diz que você deve deixar o passado para trás e viver sua vida desapegado de tudo que o machucou. É hora de voltar ao caminho do sucesso. A carta também recomenda que você não caia em discussões desnecessárias. Não lute por nada nem por ninguém.

Com informações do site Nueva Mujer