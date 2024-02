Angelina Jolie está usando a cor anti-idade que será tendência na primavera-verão de 2024

Apesar de estarmos acostumados a associar Angelina Jolie com uma cabeleira escura e sedutora, a famosa mudou a cor do cabelo e agora tem um novo visual que mais de uma pessoa vai querer copiar nesta primavera de 2024.

Precisamente, a protagonista de Tomb Raider abandonou os tons castanhos e pretos para parecer mais jovem, iluminar o rosto e suavizar as linhas de expressão, algo que todas podemos alcançar ao seguir os seus passos.

Visual tendência para 2024

Conforme lembra o Marie Claire, esta não é a primeira vez que a ex de Brad Pitt se junta ao time das loiras, pois ela já o fez até mesmo em filmes como Inocência Interrompida em 1999.

A artista tem flertado várias vezes com cores claras no cabelo, mas nenhuma ficou tão bem como o loiro dourado que ela exibe atualmente, o qual também combina com seu tom de pele sem deixá-la excessivamente pálida.

Foi assim que foi capturada pelos paparazzi enquanto saía de sua loja, Atelier Jolie em Nova York, na quarta-feira, 21 de fevereiro, exibindo com orgulho seus cabelos brilhantes. Aos 48 anos, ela prova que é possível sair da zona de conforto, apostando também em um corte até os ombros, desfiado, com uma franja lateral muito favorecedora.

Embora, é claro, este processo vem sendo realizado por Angelina Jolie há meses, pois ela foi clareando dos cabelos escuros para um loiro quente há semanas e finalmente culminou no tom mais 'aceso' que vimos nela em muito tempo, já que ela vinha sendo mais conservadora.

Entre outros atributos que os especialistas atribuem ao tingimento loiro para a primavera de 2024 está o fato de fazer com que as imperfeições do rosto passem mais despercebidas, disfarçar os cabelos grisalhos e fazer com que o cabelo pareça mais brilhante.