Adeus ao balayage: as novas mechas em tendência para 2024 que rejuvenescem e iluminam o rosto

O preto azabache, o loiro morango ou o cobre são algumas das tendências de coloração que prometem ser o centro das atenções em 2024. Mas quando uma mudança tão radical não está nos planos principais, as mechas se tornam as aliadas mais sutis para iluminar e dar frescor ao visual. Entre todas elas, este ano há algumas em particular que estão superando o clássico balayage nos cabelos, são as mechas woodlights.

A nova tendência de mechas woodlights

Penélope Cruz foi a responsável por chamar a atenção para essas mechas. A atriz espanhola apareceu no photocall da apresentação de Ferrari, seu último filme, com um corte de cabelo médio cheio de reflexos que contornavam perfeitamente seu rosto, juntando-se às mechas woodlights que já são usadas por outras celebridades como Amal Clooney.

"São mechas que proporcionam ao cabelo um efeito de madeira natural com luminosidade. Diferentes tons com brilho que trazem muita luz aos fios e são muito favoráveis para cabelos escuros", revela Juan Diego Teo, 'Hair-Designer', estilista, colorista e especialista em cuidados capilares.

São mechas ideais para mulheres morenas que buscam um efeito antienvelhecimento e uma boa aparência. "As mechas woodlights trazem luminosidade, vida, brilho... rejuvenescem!", adverte Juan Diego.

São mechas que conferem luminosidade e estilo

E detalha: "tudo isso é alcançado porque são mechas que começam desde a raiz. Além disso, não são mechas que pareçam muito artificiais em cabelos escuros. Um exemplo pode ser Penélope Cruz. Ela é uma mulher com cabelo escuro que decidiu iluminar seu cabelo com esse tipo de mechas e o resultado não poderia ser mais favorável".

É importante saber que para manter as mechas woodlight saudáveis e cheias de cor, o estilista revela que é imprescindível: “Lavar e condicionar bem o cabelo, cuidá-lo e mimá-lo com shampoos e tratamentos para cabelos com cor e vir ao salão quando a cor começar a desbotar da raiz para fazer retoques”.