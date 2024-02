Se atreva! guia para viver um ano sabático sem morrer na tentativa

Tirar um ano sabático pode ser uma opção viável se você precisa reorganizar suas ideias, recuperar a criatividade, se especializar, dedicar tempo ao que mais gosta e, por que não, definir quais serão os próximos passos em sua vida.

As definições mais populares indicam que um ano sabático consiste na retirada das atividades profissionais, mantendo todos os seus direitos e benefícios trabalhistas; embora para muitos também represente a oportunidade de se aproximar da profissionalização e adquirir novas habilidades, conhecimentos e estratégias de vida ou negócios.

A empresa especializada em software de recursos humanos Sesame HR explicou que, em um ambiente social que valoriza a produtividade e até a adição ao trabalho, a ideia de tirar uma pausa é um luxo e nem sempre é prioridade.

Ele apontou que, ao contrário da crença de que parar e respirar fundo por um longo período te colocará em desvantagem, um ano sabático pode se tornar uma oportunidade para recomeçar, colocar as coisas em perspectiva e decidir se o que você está fazendo é o que deseja fazer para sempre.

Como sei que preciso de um ano sabático?

O Sesame explicou que a necessidade de um ano sabático tem várias facetas, mas - em geral - inclui cinco sintomas comuns:

Estresse e pressão constantes Perda de potencial criativo Falta de concentração Insatisfação e desmotivação total das suas atividades Baixa de produtividade laboral

A empresa explicou que esses sintomas sugerem que “você precisa de um descanso mais prolongado e sistemático do que um fim de semana; e embora a ideia possa parecer louca, um ano sabático poderia trazer muitos benefícios para você.

Quais são os benefícios de um ano sabático?

Aprender e praticar novas habilidades : idiomas , diplomas , conhecimentos teóricos ou técnicos, habilidades sociais e novas formas de comunicar.

e praticar novas : , , conhecimentos teóricos ou técnicos, habilidades sociais e novas formas de comunicar. Descobrir outras culturas , especialmente se você vai viajar.

, especialmente se você vai viajar. Contribuir para a sociedade, se decidir juntar-se a um programa de voluntariado.

de voluntariado. Descobrir novas possibilidades de trabalho , formas de vida ou ideias nas quais não tinha pensado.

, formas de ou ideias nas quais não tinha pensado. Reduzir os danos do burnout ou síndrome do trabalhador queimado, aumentando a sua criatividade e concentração.

O que preciso para tirar um ano sabático?

A Sesame HR explicou que, para obter os verdadeiros benefícios que um ano sabático oferece, é necessário uma planejamento cuidadoso, expectativas realistas e muita flexibilidade.

Para alcançar tais objetivos, a empresa recomenda cinco passos estratégicos:

1. Traçar o curso e definir o ‘porquê'

Antes de se lançar na logística ou embarcar em uma jornada de introspecção, responda o que você deseja ou por que precisa de um ano sabático: crescimento pessoal, um novo caminho profissional ou simplesmente um descanso da rotina diária.

"Identificar o seu 'porquê' irá guiar o seu 'o quê' e, assim, você poderá definir as melhores atividades, objetivos e experiências. Pense: você fará trabalho voluntário em uma vila remota, embarcará em uma expedição mochileira ou fará estágio na empresa que sempre quis?"

2. Orçamento inteligente

Calcula os seus gastos estimados para o seu ano sabático, tendo em conta as viagens, alojamento, comida e qualquer atividade específica que tenha planejado. Explora opções como a poupança, trabalho temporário, bolsas de estudo ou crowdfunding para cobrir o financiamento necessário.

Se estiver interessado em viajar ou mudar de residência, você deve se perguntar: o que acontecerá com o que você tem agora? Sua casa, seu trabalho, seus animais de estimação. Que documentos você precisa? Você pode precisar desde um visto especial até certas vacinas para entrar em alguns países.

“Seja realista sobre o que você pode se permitir e ajuste seus planos de acordo. Lembre-se de que finanças responsáveis garantem uma aventura sem estresse”.

3. Garanta a sua plataforma de lançamento

Fale sobre seus planos para o ano sabático com as pessoas relevantes, com antecedência suficiente. Se estiver estudando, negocie as condições da licença com sua instituição acadêmica.

No caso dos trabalhadores assalariados, sugerimos que você discuta o assunto com a sua empresa e negocie opções como licenças sem vencimento, redução de jornada ou uma transição gradual para as atividades que planejou. "Seja claro, profissional e defina o valor que sua experiência sabática trará ao seu retorno à empresa".

4. Elaborar um plano de ação

Crie um itinerário descrevendo os destinos, atividades e oportunidades de aprendizado que você deseja. Lembre-se de ser flexível e deixar espaço para aventuras espontâneas e descobertas inesperadas. Inclua em sua programação oficinas ou cursos de idiomas para enriquecer sua experiência. "Lembre-se de que seu ano sabático é sua própria jornada, então planeje-o de acordo".

5. Construa seu sistema de apoio

Compartilhe seus planos com seus entes queridos e busque o apoio deles. Informe as instituições pertinentes, como bancos, seguradoras e empresas de serviços públicos, sobre sua ausência temporária.

“Estabelecer uma rede de apoio pode ajudar a aliviar os obstáculos logísticos. Lembre-se de que um sistema de apoio sólido pode ser sua âncora nos momentos difíceis”.

6. Embale leve e priorize o bem-estar

Evite sobrecarregar seu itinerário. Um ano sabático não consiste em se encher de experiências. Programe tempo para o descanso, a reflexão e o crescimento pessoal. Leve pouca bagagem, tanto física quanto mental.

"Concentre-se nas experiências mais do que nas posses materiais. Adote práticas como a meditação ou a escrita de um diário, bem como documentar através de fotos ou vídeos. Suas experiências se tornarão histórias emocionantes que você poderá compartilhar".

7. Investimento em si mesmo

Com a preparação adequada e uma mente aberta, você pode embarcar em uma jornada transformadora que dará novo impulso ao seu futuro e alimentará suas paixões. Será um ano para explorar, crescer e descobrir.

"Não tenha medo de ajustar seus planos no caminho. Aceite o inesperado, aprenda com os tropeços e, o mais importante, aproveite a liberdade e o crescimento que terá. Agora, saia para explorar!"