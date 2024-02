Saia longa jeans será tendência na primavera-verão: 3 formas de combinar para um look chique

Desde o seu surgimento nos anos 50 até o seu renascimento nos últimos anos, a saia jeans conseguiu manter a sua essência e permanecer como uma peça básica e intemporal, apesar do passar do tempo.

Durante esta primavera, a peça volta com força em sua versão longa e midi para protagonizar todo tipo de estilos. Afinal, é uma saia muito versátil que combina com tudo.

E é que, graças às suas características, permite orquestrar uma infinidade de combinações, seja para um evento formal ou uma saída casual. Além disso, assim como com o jeans, existem vários estilos e cortes.

Existem as evasês, com silhueta lápis, padrões eprints e até em cores pastel que adicionam um toque cool a qualquer outfit. Enfim, não importa o seu gosto, há uma saia jeans para você.

3 formas de usar a saia jeans longa em tendência para a primavera-verão

No entanto, se você está precisando de inspiração para usar a saia longa de jeans, aqui estão três maneiras de combiná-la para que você se sinta confiante em usá-las em seus looks nesta época do ano.

Monocromática

Uma das formas mais elegantes de usar uma saia longa jeans é com um visual monocromático. Como este total black com a peça principal com fenda, suéter de gola alta e botas altas.

A saia longa jeans é uma peça atemporal e versátil que todos deveríamos ter (Instagram)

Com um suéter confortável e tênis

Uma maneira mais casual de usar uma saia jeans é combinando com um suéter em tom nude e um par de ténis básicos brancos. Vai parecer descontraída, feminina e também muito chique.

A saia longa jeans é uma peça atemporal e versátil que todos deveríamos ter (Instagram)

Com jaqueta de cor e botas

Uma saia reta longa em azul escuro é muito sofisticada, mas pode ficar entediante. Por isso, nada melhor do que combiná-la com uma jaqueta colorida para equilibrar o visual e botas que estilizem a silhueta.

A saia longa jeans é uma peça atemporal e versátil que todos deveríamos ter (Instagram)

Com estas propostas de estilo, tem garantido conjuntos para captar olhares pelas razões certas nesta primavera-verão. Por isso, não hesite e deixa que a sua saia longa jeans te faça brilhar.