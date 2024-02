Relacionamento: 5 ingredientes para uma relação amorosa positiva e duradoura

Claramente, relacionamentos amorosos contam com seus inúmeros desafios no dia a dia, havendo a necessidade de maturidade e jogo de cintura para driblar as adversidades. No entanto, se você escolheu dividir sua vida com outra pessoa, isso deveria ser algo benéfico.

Na realidade, é muito benéfico quando a dupla sabe o que está fazendo. É importante saber lidar com as diferenças um do outro, respeitar, ceder e apresentar a responsabilidade afetiva.

Apesar das experiências individuais e da falta de uma fórmula exclusiva de conduzir uma relação amorosa, há alguns padrões capazes de melhorar sua dinâmica com o parceiro.

Não se esqueça de que a mudança deve partir dos dois lados. Se trata de uma mudança integralmente conjunta e bem pensada, a fim de prolongar a vida a dois.

Leia mais:

5 ingredientes para uma relação amorosa positiva e duradoura

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, o terapeuta Steven Stosny descreveu algumas de suas principais dicas para melhorar os relacionamentos, baseado em seus anos de experiência à frente de terapia de casais.

“Quase quatro décadas de trabalho com casais altamente angustiados me ensinaram muito sobre as sombras dos relacionamentos. Mais importante, me ensinaram sobre a luz. Enquanto meus casais atolados em dor crônica e ressentimento trabalham em direção à luz, eles revelaram alguns segredos”, escreveu.

Abaixo você confere cinco ingredientes valiosos para melhorar o relacionamento: