Quer ser feliz? Estes são os tipos de pessoas que deve evitar para conseguir, segundo a psicologia

Nas relações de casal e de amizade, é muito comum acabar se relacionando com pessoas tóxicas, especialmente quando não se sabe como identificar esse tipo de pessoas. Os danos que podem causar envolvem alterações na saúde mental, por isso aqui compartilhamos 3 tipos de pessoas tóxicas que você deve evitar.

De acordo com especialistas em psicologia, um dos fatores essenciais para evitar criar vínculos com esse tipo de pessoas é se conhecer, pois, dessa forma, você saberá quais temperamentos podem ser compatíveis com o seu e assim desenvolver relacionamentos a partir do amor, harmonia e tranquilidade.

Cuidando da sua saúde mental

Embora existam pessoas tóxicas, é importante considerar que os relacionamentos envolvem duas pessoas, então cada indivíduo deve estar ciente de seu próprio nível de toxicidade. Se você perceber que a comunicação com seu parceiro é ruim e parece tendente ao conflito, preste atenção para descobrir se ele é uma pessoa conflituosa e termine essa relação de forma saudável.

De acordo com os psicólogos, estes são os perfis que você deve evitar a todo custo:

Pessoas egoístas e autoritárias

Este tipo de pessoas se caracteriza por ter ares de superioridade e querer ter sempre razão. Podem fazer seus parceiros e amigos duvidarem de si mesmos, além de terem avaliações negativas sobre eles. Além disso, precisam de reconhecimento constante.

Pessoas invejosas

Já alguma vez notou que o seu parceiro ou amigos querem inibir a sua felicidade ou a de alguém? Esta é uma característica comum entre pessoas invejosas, que costumam ter ciúmes e inveja do sucesso ou felicidade dos outros; por isso, procurarão de uma maneira ou de outra apagar a satisfação dos outros com comentários irónicos ou pouco empáticos.

Pessoas manipuladoras

Evita se relacionar com pessoas que recorram à chantagem emocional. Você pode identificá-las nos momentos em que te fazem ter que escolher entre eles e os outros, ou quando te culpam pelas “coisas que fazem por você”. Geralmente são pessoas dominadoras e controladoras.