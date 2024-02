Qual é o signo mais inteligente do horóscopo chinês?

Os doze animais que representam os signos do horóscopo chinês possuem características diferentes e suas ferramentas para superar os obstáculos que a vida apresenta.

Alguns são mais efusivos ou mais frios, outros mais perigosos, alguns mais intelectuais, isso também é influenciado pelos elementos dentro de cada signo: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água.

Como detalhado pelo site Clarín, os três signos mais inteligentes são:

Cobra

Pessoas nascidas nos anos de 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

São calmos e misteriosos. Se houver conflito, ficam de lado para meditar. Intervêm com boas decisões em momentos oportunos.

No estudo dos signos do horóscopo chinês, os do signo da Cobra são considerados pessoas com muita habilidade e intuição para se colocar na vida em situações de baixa intensidade, mas nas quais sairão altamente favorecidos.

Macaco

Pessoas nascidas nos anos de 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016.

Os nascidos sob o signo do Macaco do horóscopo chinês são pessoas que administram muito bem as relações interpessoais . Eles são carismáticos e conseguem liderar grupos.

Esse carisma particular que possuem os torna populares e aproveitam-se disso para obter melhores posições na vida. Segundo a astrologia oriental , são capazes de analisar o que acontecerá no futuro, por isso se antecipam e estão prontos para problemas ou desafios.

Porco

Pessoas nascidas nos anos de 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019.

O signo do horóscopo chinês é considerado um dos mais inteligentes de todos, pois possui a capacidade de regular suas emoções. Isso os protege de agir por impulso e atrair atenção.

São habilidosos, sinceros e prudentes. Mas não hesitam em abrir o coração às pessoas que apreciam ou a quem precisa deles. A sua solidariedade permanente e o seu desinteresse pelas intenções permitem-lhe ter bons amigos na vida.

