Perfumes certos! Especialista indica os 5 perfumes QUE TODO HOMEM DEVERIA TER!

Uma coleção de perfume de respeito não é aquela com centenas de fragrâncias, mas sim aquela que tem os aromas corretos para cada ocasião. Segundo o youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, um acervo ideal deve ficar entre cinco e seis perfumes, pois este número irá te garantir perfumes versáteis e diferentes para tipo de evento.

A seguir você confere 5 indicações do youtuber com os perfumes baratos que ‘todo homem deveria ter’.

Versátil e dia-a-dia

Go Rock - Go Man

Possui notas de saída de Pimenta Preta e Limão Siciliano. No corpo traz Gerânio, Coentro e Sálvia e no fundo Baunilha, Âmbar e Fava Tonka.

Dias quentes

Idem 18 (Ispirado em Dior Sauvage) - Idem Perfumes

As notas de topo são Pimenta e Bergamota da Calábria; As notas de coração são Gerânio, Lavanda, Pimenta de Szechuan, Elemi, Pimenta rosa, Vetiver e Patchouli; e as notas de fundo são Cedro, Ládano e Ambroxan.

Baladeiro

Flames of Desire (Inspirado em Fan Your Flames X) - Azza Parfums

Notas de Topo: Coco, Lentisco, Rum. Notas de Corpo: Cenoura, Fava Tonka, Tabaco, Tomilho e Notas de Fundo:Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli.

LEIA TAMBÉM: 6 perfumes masculinos NACIONAIS ideais para homens maduros

Baladeiro jovial

Malbec Gold - O Boticário

As notas de topo são: Maçã, Limão Siciliano, Mandarina, Gengibre Africano, Pimenta Preta e Artemísia. As notas de coração são: Canela, Noz-moscada, Ouro, Couro, Flor de Laranjeira e Lavanda. As notas de fundo são: Patchouli, Madeira de Âmbar, Baunilha, Agarwood (Oud), Cashmeran, Olíbano, Ládano e Cedro do Texas.

Sensual

Homem Tato - Natura

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os perfumes MAIS BALADEIROS do momento

⋅ 5 perfumes masculinos importados OBRIGATÓRIOS em uma coleção de respeito

⋅ Perfumes masculinos sensuais e que as mulheres amam