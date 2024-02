Os sinais que mostram que seu cachorro e seu gato te amam

Todos nós amamos nossos animais de estimação, mas será que eles também nos amam? Nem sempre é fácil saber, mas existem alguns sinais que demonstram que realmente se importam conosco, de acordo com especialistas. Aquelas coisas estranhas que seu gato faz ou os hábitos do seu cão ao seu redor podem ser a forma deles de dizer que você é especial.

Agora, a especialista em bem-estar animal Catrin George e a psicóloga de gatos Layla Beakhouse da Animal Friends Pet Insurance compartilharam como nossos animais de estimação nos dizem “Eu te amo”.

Os gatos podem parecer um pouco distantes, mas há alguns sinais seguros de que te amam. As cabeçadas e as amassadelas são ambas formas pelas quais os gatinhos demonstram afeto. Layla explicou: “Quando um gato esfrega a cabeça contra você, isso é conhecido como ‘bunting’ e os nossos gatinhos usam isso para reclamar relações familiares”.

Dreamstime Cães e gatos podem sofrer com as baixas temperaturas

"Amassar é um sinal de que seu animal de estimação se sente seguro com você. Os gatos têm glândulas odoríferas por todo o corpo, inclusive no rosto, por isso tanto as cabeçadas quanto os amassos são usados para compartilhar seu cheiro, uma forte sinal de aceitação que o marca como um deles", acrescentou.

Os sinais