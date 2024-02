O perfume de bebê que é um sucesso e se esgota porque é o favorito das mães: todas o usam

Embora muitos tenham dificuldade em acreditar, as colônias de bebê atravessaram fronteiras e muitas mulheres as usam diariamente, e não são necessariamente mães que decidiram ter esse aroma suave em seus corpos.

De acordo com a revista Mujer Hoy, essa tendência de cheirar a bebê é vista com a clássica colônia de Nenuco, que está fazendo sucesso nas vendas entre as britânicas.

Além disso, marcas tão emblemáticas e importantes no mundo das fragrâncias como a Dior, juntou-se aos perfumes para bebês com Bonne Étoile l'Eau de Senteur, uma água perfumada sem álcool criada pelo mestre perfumista da Dior, Francis Kurkdjian.

Esta criação de colônia para bebês já existia em 1970 dentro da linha Baby Dior, mas com o tempo desapareceu. Cinco décadas depois, Cordélia de Castellane, Diretora Artística da Baby Dior, e o Diretor Criativo da Perfumes Kurkdjian, ressuscitaram a fragrância no século XXI.

Cordélia de Castellane conta sobre a fragrância de bebê atualmente: “Imaginei a fragrância do Baby Dior como uma ‘suavidade natural buscada’. Sempre sonhei em voltar à infância de Christian Dior em Granville. Entrar em seu quarto na Villa Les Rhumbs e abrir as portas de um lindo armário de madeira e deixar escapar o cheiro da roupa limpa”.

Baby Dior a revolução das colônias infantis

Baby Dior cheira a fruta leve, algodão e pétalas de veludo. Seu aroma é fresco, envolvente, limpo, simples, luminoso e viciante. Em sua construção olfativa, encontramos notas frutadas de pêra, florais de rosa mosqueta e uma sensação aveludada de almíscares. Além disso, é formulado sem álcool e com 98% de ingredientes de origem natural.

Muitos se perguntam o que torna perfeito o aroma que as mulheres escolhem como seu cheiro diário? Sua simplicidade, afirmam os especialistas da casa Dior.

Destacam que é um aroma perfeito para usar diariamente e torná-lo seu. Mas acima de tudo, é especial porque nos lembra da nossa infância. Além disso, dura muito na pele e na roupa, e é mais do que Alta Perfumaria.

Outra razão que torna esta colônia bem-sucedida é que, ao respeitar 100% a pele dos bebês, também é perfeita para peles sensíveis e reativas.