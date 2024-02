O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Sonho

É momento de olhar a realidade para poder expandir seus horizontes de verdade e não apoiado em ilusões. Saia do mundo dos sonhos e projeções que não se encaixam na sua verdade para poder progredir, dando passos concretos e propondo as mudanças realmente necessárias.

Virgem – Carta da Transformação

Momento de sair de ilusões. Isso não significa que você não deve absorver mensagens da sua intuição e ouvir o coração, mas que deve dar mais atenção e valor para as ferramentas que tem em mãos agora, assim como as habilidades e poderes natos. É momento de assumir a liderança pela própria vida e mudar o que for preciso.

Libra – Carta da Existência

Momento de usar a consciência a seu favor e de contemplar a realidade com mais atenção. Esse é um momento importante, que antecede mudanças que já não podem mais ser adiadas. É preciso colocar cor nos sonhos, metas e objetivos a partir de agora, para que eles não sejam apenas um sussurro da consciência e se tornem realidade.

Escorpião – Carta dos Amantes

O coração e a vida sentimental já não serão mais os mesmos, pois passarão por mudanças importantes que tendem a romper com padrões que já não servem mais. É natural sentir tristeza e medo, mas não se deve ficar paralisado diante da possibilidade de transformar sua vida, pois o êxito o está esperando no fim desse trajeto.