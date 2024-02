O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta das Possibilidades

Momento de olhar para o agora e descobrir novas possibilidades em sua vida ou dar valor para aquilo que está diante de você, mas não faz parte do seu foco. A mente quando está sobrecarregada pelo passado, pesa e o impede de enxergar coisas muito importantes que deveriam ser levadas em conta. É hora de desapegar e planar pelo presente com olhos de águia.

Touro – Carta do Controle

A vida é sobre lutar, mas também sobre escolher as batalhas certas e não carregar armaduras o tempo todo que os afastam de tudo e todos. O excesso de controle, rigidez e conflito colocam sua energia em uma inflexibilidade que o faz sofrer; compreenda o valor da receptividade e comece a florescer melhores emoções e sentimentos, podendo assim se sentir completo com o que importa de verdade.

Gêmeos – Carta Momento a momento

Hora de começar a caminhar e explorar o trajeto com prazer, alma e leveza. Entenda que existem muitas coisas novas para serem descobertas e assuma a ousadia de dar novos passos, mesmo que seja com calma e um de cada vez, o importante é não parar. Pode ser um momento muito importante para focar mais nas próprias necessidades e possibilidades.

Câncer – Carta do Silêncio

Existe uma coragem enorme em assumir um tempo e espaço para colocar ideias, sentimentos e o mundo interior no lugar. Saiba nutrir esse movimento de autoconhecimento e desenvolvimento com consciência, sem cair no isolamento e na melancolia. É importante continuar trabalhando na sua essência, mas sem permitir que isso se torne solidão e tristeza.