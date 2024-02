Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 de fevereiro a 1 de março de 2024

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de fevereiro de 2024! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 26 de fevereiro a 1 de março de 2024:

Áries

Novos rendimentos econômicos e a surpresa de um emprego melhor. Mudanças para longe. No amor, é preciso ter respeito e sentimento, isso é o que importa de verdade.

Você deve se avaliar em seus sentimentos e não demonstrar tudo de cara. Em assuntos amorosos você continuará muito confuso e pode ter que escolher entre duas pessoas.

Lembre-se que o seu signo quer sempre ter o parceiro ideal, mas procure fazer tudo fluir. Dê-se a oportunidade de amar.

Touro

Você está em fase de crescimento profissional. O reconhecimento financeiro entrará em sua vida por todos os seus esforços no passado.

Para muitos, é hora de começar do zero, pois é a sua hora de crescer pessoalmente. Não hesite, qualquer mudança que você propor será a melhor para você. Portanto, se você tem outro emprego em mente, inscreva-se e ele será concedido.

Semana para tomar cuidado com a inveja e as fofocas. Tente não se envolver em problemas que não são seus. Para quem é solteiro, um novo alguém pode ser atraído.

Gêmeos

Aprenda a abandonar o que não era para você. Ou seja, a última semana de fevereiro será para colocar “você” em primeiro lugar e deixar que cada um administre a sua vida como pode.

É o momento ideal para começar do zero. Deixe todos os rancores e problemas para trás e volte a ser uma nova pessoa.

Um amor do passado está procurando você para voltar. Tente conversar e dizer a ele que é melhor ser amigo e continuar conhecendo pessoas mais compatíveis. Lembre-se de que seus pensamentos sempre estão mudando e é importante compreender as razões, analisando com calma.

Câncer

É hora de voltar ao caminho do sucesso. Não caia em discussões desnecessárias. Não lute por nada nem por ninguém que já não merece.

Dinheiro extra chega até você. Você terá alguns dias de muita energia positiva ao seu redor. Não hesite, estes são momentos de reorganizar tudo o que você tem nos planos para o seu futuro.

Você deve continuar com sua rotina de exercícios e melhorar a saúde. Isso ajuda muito a remover todo o estresse que você possa ter e também ganhar um brilho extra.

Leão

Lembre-se que você está em um dos seus melhores momentos, então tente fazer um plano de vida e executá-lo da melhor forma.

Você compra algo importante. Será uma semana de total dedicação ao seu bem-estar e saúde. Se você tem algum problema de doença, é hora de se cuidar para recuperar a saúde.

Não procure mais problemas com amores passados. Tente fechar esse capítulo da sua vida e comece a viver intensamente com amores mais compatíveis. Cuidado com os problemas em seu trabalho.

Virgem

Não tenha mais medo “do que as pessoas vão dizer” e livre-se dos complexos. Portanto, a coragem necessária para alcançar o que tanto deseja chegará.

Você será capaz de se antecipar a qualquer problema jurídico ou de trabalho que tenha. Você deve começar de novo em questões amorosas e se renovar.

Se aquela pessoa com quem você está não é para você, reserve um tempo e conheça pessoas mais compatíveis. Não duvide tanto do amor, deixe-se amar, o que é o mais importante: que você tenha um companheiro compatível e entregue.

Libra

Aumento de uma energia renovadora e oportunidades que surgem e são incomparáveis. É hora de deixar o passado para trás, curar as feridas e abrir as portas para um futuro radiante.

Você resolverá qualquer assunto pendente, pessoal ou profissional. Assuma o controle de sua vida e libere seu caminho para o sucesso. Você terá uma promoção com melhor salário e responsabilidades, aceite esse novo desafio com confiança e determinação, pois seu talento e habilidade o levarão longe.

Muito mais energia e vitalidade para enfrentar qualquer obstáculo. Se você está sofrendo de uma doença, entrará em processo de cura.

Escorpião

Uma viagem com amigos espera por você e irá enchê-lo de alegria e novas experiências. É hora de tomar as rédeas do seu destino e se tornar o líder.

Sua capacidade de tomar decisões sábias e sua visão estratégica abrirão as portas para o sucesso no campo profissional. Não tenha medo de desenvolver seus talentos e se tornar um grande profissional onde deseja.

Um guia importante em direção à prosperidade e abundância surge durante esta semana. Energia e a determinação necessárias para atingir seus objetivos, além de apoio e colaboração.

Sagitário

Dedicam a você apoio e motivação. É hora de quebrar barreiras, explorar novos horizontes e tornar-se a melhor versão de si mesmo.

Você terá o impulso de sair da sua zona de conforto e correr riscos na sua carreira profissional. Seu talento e habilidade o levarão longe, então não hesite em dar o passo em direção ao sucesso.

É hora de amadurecer e desenvolver seu lado espiritual. Busque novas experiências que alimentem sua alma e o conectem com sua essência. Reflita sobre sua vida e tome decisões que o levem a um futuro melhor. Dias de grandes oportunidades.

Capricórnio

Deixe-se levar pela magia do momento e abra o seu coração para uma nova possibilidade. É hora de brilhar com luz própria e alcançar seus objetivos com determinação e confiança.

Você adota um estilo de vida saudável e isso será ótimo. Implemente uma alimentação saudável e um regime de exercícios para cuidar do seu corpo e parecer radiante.

Não hesite em correr riscos e perseguir seus sonhos. Mudar de emprego ou começar seu próprio negócio são possibilidades reais.

Você terá aliados para enfrentar as adversidades. Confie no seu talento e habilidades e não deixe que as dúvidas do passado o impeçam. Você fará uma viagem com pessoas amadas em breve.

Aquário

Hora de ótimas oportunidades para fazer negócios e tomar decisões importantes. É hora de aproveitar os frutos do seu trabalho e construir um futuro sólido e estável. Aproveite essa energia para aumentar sua riqueza e aproveitar seu dinheiro.

Invista em experiências que o deixem feliz, como viagens, compras ou uma mudança de visual. Procure um emprego melhor para realizar os seus sonhos e desfrutar de uma vida mais confortável.

Você encontrará a energia e a vitalidade necessárias para atingir seus objetivos.

Peixes

Não tenha medo de fazer as mudanças necessárias para melhorar sua vida em direção a um futuro melhor. Uma viagem inesperada espera por você para enchê-lo de alegria. Aproveite esse momento de diversão e desconexão.

Cuidado com as decepções no amor. Mantenha os olhos abertos e tenha cuidado com as pessoas ao seu redor. Não se deixe enganar pelas aparências.

Fase de grandes oportunidades para iniciar novos projetos e tomar decisões importantes.