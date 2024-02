Especialistas afirmam que dieta simples de trinta minutos queima gordura e reduz colesterol

Uma dieta que pode reduzir o colesterol e queimar gorduras em apenas ‘trinta minutos’ tem causado sensação no TikTok.

A regra '30:30:30', como é conhecida, não é um conceito novo, mas recentemente ganhou popularidade devido à sua simplicidade. Foi apresentada pela primeira vez pelo empresário e guru de estilo de vida Tim Ferriss em seu livro de 2010, The 4-Hour Body.

No entanto, é o nutricionista e podcaster de bem-estar, Gary Brecka, quem o trouxe de volta ao centro das atenções. Em um evento no ano passado, Gary explicou os conceitos básicos de perder peso, ou como ele disse, perder gordura.

Ele sugeriu que a regra 30:30:30 é tudo o que você precisa para uma viagem de perda de peso sustentável. Então, o que exatamente é a dieta 30:30:30? E é bom demais para ser verdade?

Especialistas dizem que uma dieta simples de trinta minutos pode queimar gordura e reduzir o colesterol (Reprodução/Freepik - jcomp)

O que é a dieta 30:30:30 e realmente funciona?

A dieta envolve consumir 30 g de proteína nos primeiros 30 minutos do dia, seguido por 30 minutos de exercício de baixa intensidade.

Isso não é considerado uma dieta da moda, mas sim uma mudança de estilo de vida que as pessoas podem incorporar facilmente em suas rotinas diárias.

A ideia é que começar o dia com um café da manhã rico em proteínas o manterá saciado por mais tempo do que um café da manhã típico, relata o Gloucestershire Live.

De acordo com o Daily Star, Natalie Burrows, terapeuta nutricional e fundadora da Integral Wellness, citou um estudo de 2014 publicado no Federation of American Societies for Experimental Biology Journal.

O estudo descobriu que as pessoas que consumiam 30g de proteína no café da manhã comiam menos calorias no almoço.