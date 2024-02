Como usar vestidos midi com tênis sem errar

Moda Aprenda a combinar seus vestidos com tênis (Pinterest, Instagram)

Com a temporada de calor ao virar da esquina, é hora de começar a preparar nosso guarda-roupa para abraçar o sol. Uma das tendências que imperam são os vestidos midi e é que graças à sua versatilidade, podem ser usados praticamente para qualquer ocasião.

Estes são caracterizados por chegarem entre o joelho e o tornozelo. O termo ‘midi’, uma abreviação de ‘middle’, refere-se precisamente ao seu comprimento médio entre um vestido mini e um vestido maxi.

Estes vestidos são apresentados em uma variedade de estilos, como os cruzados, os camiseiros, os de alças finas, os justos, entre outros. Além disso, podem variar em termos de decotes, mangas, estampas e tecidos.

São peças versáteis que se adaptam a qualquer estação do ano e a diversas ocasiões, pois te mantêm fresca no verão e aquecida no inverno. Além disso, podem favorecer diferentes tipos de corpo e estaturas, desde que o ajuste e o comprimento adequados sejam escolhidos.

O design oferece infinitas opções para expressar seu estilo pessoal. É possível usar vestidos midi com tênis? Claro que sim!

Assim você pode combinar um vestido midi com tênis

A combinação de vestidos com tênis deixou de ser uma tendência ocasional para se tornar um estilo de moda versátil e confortável. Seja um vestido casual de verão ou um elegante vestido midi, os tênis podem adicionar um toque de frescor e modernidade a qualquer conjunto.

A chave para alcançar um equilíbrio perfeito entre o casual e o chique está em escolher o tipo certo de tênis para complementar o estilo e a ocasião. Desde os clássicos tênis brancos até tênis de cores vibrantes ou estampas ousadas, as opções são infinitas. Você até pode optar por tênis esportivos (quem disse que só pode usá-los quando vai fazer exercício?).

Experimente com diferentes combinações para descobrir como um par de tênis pode transformar completamente o seu visual, levando-o do dia para a noite com estilo e conforto.

Vestido com tênis esportivos

Independentemente das suas preferências por tênis altos, baixos ou de design inovador, os tênis esportivos têm um par que complementará o seu estilo e ficará fantástico com um vestido. Com a ampla gama de tons vibrantes disponíveis, você pode optar por uma combinação de cores ou estampas de tons diferentes ao combiná-los com um vestido.

Vestido com tênis brancos

Os tênis brancos são um item básico em qualquer guarda-roupa por um motivo: eles combinam com tudo. Ao combiná-los com vestidos, uma opção segura é escolher uma paleta totalmente branca ou um clássico preto e branco. Se preferir algo mais chamativo, arrisque combinar seus tênis brancos com um vestido floral para um visual fresco e boêmio.

Vestido com tênis coloridos

Não tenha medo do ‘excesso’ de cor nos seus tênis, é mais do que permitido criar um visual chamativo e cheio de energia usando-os para criar contrastes. Claro que se for muito colorido para você, pode optar por um estilo monocromático, escolhendo tênis de duas cores que combinem com seu vestido e um blazer leve ou jaqueta fina.