Como combinar dois perfumes? As 5 regras de ouro para ter um aroma único que dure por horas

Quando se trata de moda, qualquer mistura é válida, incluindo combinar dois perfumes para realçar o seu visual e elevar a sua elegância e sofisticação.

Isto é conhecido pelos especialistas como ‘layering’, ou perfumar em camadas, no entanto, há várias regras a seguir para que não gere um aroma desagradável ou fique sobrecarregado.

De acordo com a Vogue, “trata-se de entender os fundamentos da composição e comportamento dos perfumes. É como brincar de ser perfumista, pegando o que outros criaram e transformando-o.”

Menos é mais

Evita abusar das fragrâncias incorporando mais de duas. Comece a experimentar com dois perfumes, que podem ser um perfume e algum creme perfumado, “para ir praticando a técnica que aos poucos deve-se conhecer, descobrir e decidir o que gosta, o que funciona e o que não”, explica a mesma fonte.

A combinação de perfumes deve ser bem feita

Não misture diferentes famílias olfativas

Esta chave é fundamental porque podemos errar se sairmos da mesma família olfativa. Isso significa que fragrâncias florais combinam com outras florais, amadeiradas com amadeiradas, cítricas com cítricas, entre outras. Ou, por exemplo, que tenham algo em comum, como baunilha ou outra nota. Se forem da mesma marca ou criador, também funcionam porque compartilham uma "identidade".

Os opostos às vezes se atraem

O que você pode misturar de forma diferente são as notas opostas, por exemplo, "um aroma picante com um doce", afirma a fonte. No entanto, evite combinar um perfume suave e fresco com um intenso "para evitar resultados potentes e invasivos".

Em ocasiões especiais, o melhor é levar um perrfume intenso

Não aplique mais quantidade

Muitos acreditam que ter mais de um perfume significa aplicar mais produto, mas não é assim. Tente manter a mesma quantidade de sempre e não é necessário borrifar um perfume sobre o outro na mesma parte do corpo, mas sim distribuí-los por diferentes partes.

Primeiro intenso, depois leve

Se insistir em combinar um perfume forte com um mais delicado, “comece primeiro com o mais pesado e depois com o mais leve”, especialmente se forem compartilhar a mesma área.