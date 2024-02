Cinco razões para incluir legumes na dieta diária

As leguminosas, incluindo feijões, grão-de-bico, lentilhas e ervilhas, são alimentos versáteis e nutritivos que devem ocupar um lugar de destaque em nossa dieta diária.

Apesar de muitas vezes serem ignoradas, essas pequenas maravilhas oferecem uma ampla gama de benefícios para a saúde. Por exemplo, as leguminosas são uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Elas são especialmente ricas em ferro, ácido fólico, magnésio e potássio.

Além disso, são baixas em gorduras saturadas e colesterol, o que as torna uma opção saudável para manter uma dieta equilibrada.

Além disso, as leguminosas reduzem a anemia, as doenças crônicas não transmissíveis e, graças ao seu alto teor de fibras, contribuem para regular o trânsito intestinal, garantindo uma boa digestão.

Quais legumes são mais nutritivos e como devem ser consumidos?

É aconselhável consumir legumes cozidos de duas a três vezes por semana, seja em guisados, sopas, saladas e outras opções de refeições vegetarianas e/ou veganas.

Não se deve consumir leguminosas com café, chás ou chimarrão, caso contrário, dificultará a absorção do ferro. Os adultos devem consumir o equivalente a uma xícara e as crianças de três colheres grandes a meio copo.

Todas as leguminosas fornecem uma tonelada de nutrientes e benefícios para o nosso organismo, no entanto, os grão-de-bico e a soja se destacam por terem proteínas mais completas, embora as lentilhas, as favas e os feijões também não fiquem muito atrás.

No entanto, devido à sua alta quantidade de cálcio, magnésio e ferro, grão-de-bico e soja também fortalecem os ossos. Além disso, o consumo de soja é bom para mulheres na menopausa ou pré-menopausa, uma vez que as isoflavonas têm um efeito semelhante ao estrogênio.

É importante ressaltar que é preferível consumir legumes frescos em vez de enlatados, pois estes últimos contêm um alto nível de sódio e passam por um processo que os ajuda a durar por muito tempo, mas que reduz significativamente seus nutrientes.

Outros benefícios das leguminosas para a saúde