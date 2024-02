As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (26).

Sagitário

Página de Paus

Está chegando uma mudança muito drástica de rumo profissional que você deve encarar com coragem e paciência. No começo você sentirá que tudo está contra você, mas depois verá que tudo tinha que acontecer assim para endireitar os caminhos. Esta carta te chama a pensar e refletir que você deve deixar de lado sua impulsividade . Antes de qualquer coisa, respire fundo e siga em frente. Hoje você reunirá toda a coragem necessária para expressar seus sentimentos autênticos, rompendo os laços e confiando que tudo dará muito certo.

Capricórnio

Torre

Será uma semana em que você terá que envidar todos os esforços para evitar que certas responsabilidades escapem de suas mãos. Você tem que pensar com muito cuidado sobre as coisas com as quais se compromete, porque se ocorrerem contratempos você pode ficar mal e isso não é benéfico para o seu crescimento profissional. Tenha muito cuidado com o que os outros falam ou dizem e tenha cuidado com cada palavra ou frase que você diz, pois isso pode ficar contra você. Controle-se emocionalmente porque aquela pessoa ao seu lado não valoriza o tempo que você dedica a ela e o amor que você professa, então chegou a hora de nos separarmos.

Aquário

A estrela

É uma carta muito positiva que lhe diz que o seu desenvolvimento profissional está no caminho certo e com muito sucesso. É importante que nesta fase você respeite todas as opiniões das pessoas ao seu redor, principalmente daquelas que têm mais experiência. Isso pode ajudá-lo a fazer ajustes em seu negócio e alcançar melhorias que o farão avançar em um ritmo vertiginoso. Você não está acima de ninguém. Você vive uma fase de conquistas pessoais baseadas principalmente na cooperação. Você também entra em um processo de aprendizagem porque nem tudo pode ser como você quer ou como você impõe. Existem nuances que devem ser aceitas com o casal.

Peixes

A lua

É uma semana em que você deve avaliar algumas situações no ambiente de trabalho porque as coisas não vão bem. É hora de mudar, de buscar novas fontes de renda, porque algumas das que você tem agora não estão funcionando. Você tem uma responsabilidade muito grande com sua família nas costas, por isso deve ter coragem e força para superar essas adversidades. Não deixe o passado voltar para você, pelo contrário, vire a página e trabalhe naquilo que você merece para se sentir em paz e harmonia. Você deve se preparar, pois a mudança não será nada fácil.

Com informações do site Nueva Mujer