As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (26).

Leão

A força

Atualmente você está passando por algumas mudanças importantes que vão colocá-lo em uma posição muito difícil e até mesmo em conflito. Esta situação, complicada agora, melhorará com o tempo e os levará a uma nova etapa que será transcendental para o seu futuro. Esta carta tem o Leão e você é aquela força que aquele animal representa. Então traga essa vibração positiva para que você se beneficie no amor e na saúde. Há motivos para comemorar a vida, você tem saúde, tem o apoio da família e se se dedicar logo chegará um companheiro. Aproveite esses momentos que são poucos e agradeça.

Virgem

A Rainha da Espada

Sua responsabilidade e coerência farão com que você dê uma surra em mais de uma pessoa no local de trabalho, mas isso não significa que elas irão abusar de você . É preciso ter firmeza e determinação para tomar decisões, mas que elas te beneficiem antes de tudo. Clareza mental, acima de tudo, mas com a certeza de que com uma atitude positiva as coisas correrão bem. Você tem muita clareza sobre quem quer ao seu lado, então pare de bater na cabeça porque não pode continuar jogando com duas pessoas. É hora de tomar decisões.

Libra

A Justiça

Você deve ser mais flexível com seu ambiente profissional, há momentos em que você deve ceder para obter benefícios sem dar a entender que é falta de caráter. No trabalho você terá que assumir outras responsabilidades que lhe trarão satisfação e esforço. Tenha cuidado com a questão da saúde porque o excesso de trabalho pode trazer consequências. Sua vida pode mudar com as notícias que você receberá e que alegrarão seu coração. O amor bate à sua porta em um momento inoportuno, mas você não vai resistir. Aproveite esse momento porque será maravilhoso e tem futuro.

Escorpião

A morte

Você tem que ter mais empatia com as ideias que os outros levantam, nem tudo pode ser direcionado como você indica. Às vezes é preciso ouvir outras vozes, outras estratégias para avaliar e reconsiderar pontos que com uma simples mudança podem fazer a diferença. Você sente que o dinheiro não está fluindo e há muitos contratempos, mas tenha paciência porque é apenas uma etapa em que você vai resolver todos os obstáculos para que a situação mude. Esta carta indica que seu relacionamento não está das melhores e que você terá que tomar uma decisão muito difícil para ambos.

Com informações do site Nueva Mujer