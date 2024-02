As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (26).

Áries

O imperador

Esta será uma semana de grande estabilidade económica, mas tenha cuidado porque não pode confiar em si mesmo. Você tem que cuidar do seu dinheiro para não ter contratempos no futuro. Você tem que tentar adaptar suas necessidades às possibilidades reais que você tem de atender a algumas expectativas. Esta carta é a representação da vitalidade e da força, então você está no melhor momento para planejar e garantir que tudo corra muito bem. Só existe uma vida e você tem que aproveitá-la, então a decisão está em suas mãos.

Touro

Rei de Copas

É uma semana em que você deve estar alerta porque mudanças importantes estão por vir para sua vida. Analise muito bem o seu ambiente, não tome decisões impulsivas e não se encha de expectativas para que tudo flua bem. O dinheiro chega às suas mãos e pense com muito cuidado em como vai administrá-lo para ter reservas para qualquer emergência. Emocionalmente você está bem e entrará em sua vida uma pessoa com quem você criará um vínculo importante. Controle o ciúme porque ele pode pregar peças em você. A família precisa de você, você tem que estar presente para que eles sintam o seu apoio.

Gêmeos

Ás de Copas

No trabalho você está indo muito bem, produzindo, gerando boas ideias e dando tudo de si, mas precisa de uma pausa. A carta lhe diz que se você está feliz e as coisas estão indo bem, por um lado, você também precisa dar algum tempo ao seu espírito para continuar vibrando nessas emoções. Tenha certeza de que, se fizer isso, sua criatividade se expandirá. Chegou a hora de se comprometer com aquele relacionamento que você construiu com tanto esforço. Sua forma de pensar e suas principais convicções são testadas nos dias de hoje pela influência da família, por isso evite conflitos. Mantenha-se firme nas decisões que você toma.

Câncer

O carro

Esta carta avisa que você deve desobstruir os caminhos para que novos projetos possam chegar. Haverá muito movimento em sua vida pessoal e profissional que o levará a ser mais tolerante e paciente. A intuição é sua arma poderosa neste momento para tomar decisões. Emocionalmente, você descobrirá que existe uma pessoa no seu trabalho que quer algo com você, quer te conquistar, mas você não permitiu que ela fosse mais longe. Entre no personagem e deixe-o fluir, porque você pode estar na vanguarda de algo muito bom. Adicione sal e pimenta à vida e realce o carisma e a simpatia.

Com informações do site Nueva Mujer