A primeira letra do seu nome revela quais são suas características ocultas, de acordo com a numerologia

Cada vez mais pessoas encontram na numerologia a forma de aprender mais detalhes sobre sua personalidade ou pequenos sinais que podem aproveitar para melhorar sua fortuna no trabalho, no amor e em outros aspectos diversos.

Como detalhado pelo site Depor, veja como a primeira letra do seu nome revela quais são suas características ocultas. Confira:

Letra A: Destaca originalidade, força e espírito empreendedor. O equilíbrio será fundamental para levar uma vida de harmonia, além de se destacarem pelos bons conselhos e pela amizade sincera.

Letra B : A empatia é uma característica inata, além da intuição, por isso é fácil compreender, apoiar e traduzir os sentimentos alheios.

Letra C: Embora ser impulsivo seja uma característica que pode ser considerada negativa, no caso da numerologia isso deve ser complementado. As pessoas sob C são amantes da justiça e costumam intervir em controvérsias e debates em favor da verdade.

Letra D: Lealdade e amor incondicional são características fundamentais nessas pessoas. No entanto, podem sofrer duros golpes e depressão se não se unirem a outros com os mesmos valores.

Carta E: A capacidade de organização e o espírito ambicioso são traços evidentes, embora também devam ter cuidado com os excessos e o abuso da autoconfiança.

Letra F: A perseverança será o caminho para alcançar sucessos importantes graças à sua capacidade e talento. Viagens, aventura e exploração são opções muito atrativas.

Letra G: São pessoas analíticas e muito práticas no cumprimento de seus objetivos. Além disso, sua personalidade é importante em encontros sociais, onde compartilham com muita facilidade com outras pessoas.

Carta H: São imparciais e possuem grande senso de justiça, além de serem claros sobre as formas de agir diante de diversos problemas, além de servirem de exemplo. Eles são governados por Plutão.

Carta I: O caráter duvidoso os expõe a tomar decisões importantes com grande dificuldade, embora seu senso do bem e do mal seja fundamental para cada passo.

Letra J: Nascem sob a influência de Mercúrio, por isso são considerados pessoas de grande vivacidade e senso de humor apurado, além de serem amigos sinceros que dariam tudo por quem amam.

Letra K: Estão mais próximos do sucesso do que outros, principalmente em questões materiais. Eles se destacam em profissões que exigem exposição pública, como atores, modelos ou advogados.

Letra L: O sacrifício é uma característica marcante dessas pessoas, que geralmente são atraídas pelo senso religioso e por exibirem um caráter forte.

Letra M: Não são afetados e, pelo contrário, costumam aproveitar a constante transformação e possuem um caráter alegre e uma boa predisposição para o trabalho mental.

Carta N: Erros são comuns na vida, mas quem nasce com esta carta tem o dom de aprender com os fracassos do passado para evitar conflitos que de outra forma poderiam se repetir.

Letra O: Pessoas que têm O como inicial são imaginativas, mas com um caráter um tanto temeroso dos desafios da vida, por isso às vezes se limitam em alcançar o sucesso.

Letra P : Na numerologia, P é portador da paixão em todas as suas expressões, por isso possuem grande critério estético e uma capacidade criativa ativa.

Carta Q: A carta confere experiência e todo o aprendizado que dela se pode obter. Pessoas com esta inicial apresentam excessiva capacidade de superar conflitos no trabalho e na família.

Letra R: Essas pessoas se caracterizam pela inteligência e capacidade, além de terem a resposta certa na hora certa.

Carta S: Quem nasce com esta inicial tende a ser inseguro diante de conflitos, por isso costuma ter a necessidade urgente de pedir conselhos antes de confiar no próprio julgamento.

Letra T: Discretos e cuidadosos, sabem manter em segredo seus planos antes de concretizá-los, por isso muitas vezes surpreendem quem os rodeia.

Letra U: Pessoas cujo nome começa com U são atores por natureza e vivem a vida como se fosse uma comédia ou tragédia.

Carta V: São pessoas que buscam sempre mais, não se acomodam e sempre buscam formas de obter soluções para diversos problemas.

Letra W: Uma dica importante para essas pessoas é aprender a controlar seus impulsos antes de empreender qualquer ação ou projeto.

Letra X: Possuem maior probabilidade de obter sucesso econômico e financeiro em comparação com outras letras. O sucesso depende do esforço pessoal ao longo de muitos anos, embora esta dedicação também possa torná-los egoístas, pois consideram que nem todos o merecem.

Letra Y: Para essas pessoas não existem pontos intermediários, indo da felicidade à miséria em questão de tempo. Este extremismo fará com que os problemas se acalmem.

Letra Z: A última letra do alfabeto é regida por Marte, o planeta vermelho que lhe dá energia para suportar e superar todas as provações e continuar apesar das adversidades.

Com informações do site Depor