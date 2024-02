3 coisas que você deve remover ou mudar do quarto das crianças, de acordo com o feng shui

O quarto das crianças pode ser otimizado aplicando as regras do feng shui (Pexels)

Um dos espaços onde devemos aplicar a filosofia do feng shui é o quarto das crianças. A disposição dos elementos nos quartos dos pequenos deve ir além do estético.

Os pais também devem considerar que o espaço seja apropriado para o desenvolvimento e permita um bom descanso. Por isso, é necessário ajustar toda a área para que haja um adequado fluxo de energia.

Assim como também afastar as vibrações negativas que possam afetá-los no futuro. Para conseguir isso, não é necessário fazer grandes mudanças, apenas seguir regras básicas do feng shui.

Feng shui: as coisas a remover ou mudar no quarto dos seus filhos

Se quiser organizar o espaço de acordo com o sistema filosófico chinês, pode começar tirando ou mudando 3 coisas no quarto das suas crianças, segundo AD España. Aqui estão elas.

Os aparelhos eletrônicos

A primeira coisa que você deve remover do quarto das crianças são os aparelhos eletrônicos. Esses dispositivos afetam o descanso e o desenvolvimento dos pequenos porque geram bloqueios de energia.

Os objetos dentro deste grupo que estão proibidos são as televisões, videojogos, tablets, smartphones, projetores, computadores, aparelhos de som, entre outros semelhantes.

É crucial cumprir esta regra do feng shui, mas podem ser feitas exceções com os monitores de bebê, luzes noturnas ou lâmpadas de reflexo, mas procure que só funcionem quando for imperativo.

As camas debaixo das janelas

Outra regra essencial do feng shui que deve ser seguida na decoração do quarto das crianças é a localização da cama. Nunca deve ser colocada em frente às portas, corredores ou perto do banheiro.

A razão é que esses limites espaciais causam um fluxo de energia inconsistente. Também não deve ser colocado sob as janelas porque o ar desestabiliza a energia do descanso.

Da mesma forma, se o quarto do seu filho tem teto inclinado ou vigas de construção, certifique-se de que nunca fiquem sobre a cama porque isso desencadeia um bloqueio energético até que seja movido para outro local.