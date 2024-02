15 nomes para meninos e meninas em inglês com seus significados: todos parecem bonitos e elegantes

Escolher o nome de um bebê é uma decisão que requer muita análise por parte dos pais. Afinal, estão escolhendo como chamar uma das pessoas mais importantes de suas vidas.

As opções, felizmente, são quase infinitas. No entanto, entre as mais populares sempre estão os nomes em inglês. Não são apenas pouco comuns entre as pessoas em países de língua portuguesa.

Devido à globalização, os nomes anglo-saxônicos também têm a vantagem de serem internacionais e serem entendidos em todo lugar. Além disso, soam bem e têm significados bonitos.

Nomes em inglês são uma opção para os recém nascidos Unsplash (Unsplash)

Nomes de bebê em inglês com seus significados

Portanto, se está à procura de um nome para um bebé que se destaque dos outros em português, apresentamos 15 opções para menina e menino em inglês que são simples, bonitas e fáceis de pronunciar.

Nomes de menina em inglês

Astrid: de origem escandinava, este nome de menina inglês significa “deusa da beleza”.

Bridget: este nome de menina em inglês significa “fortaleza”.

Evelyn: de origem hebraica, este nome feminino em inglês significa "aquela que dá alento".

Grace: este nome popular em países de língua inglesa tem origem latina; mais especificamente, vem da palavra "gratia". Seu significado é "a graça de Deus", "aquela cheia de graça" ou "graça".

Florença: originário do latim, este nome de menina em inglês significa "próspera" ou "florescente".

Jane: este nome feminino sóbrio é a variante em inglês de Joana. Traduz-se como "cheia de graça".

Phoebe: este nome sonante de menina em inglês significa "radiante".

Willow: "esbelta" e "elegante" é o significado deste nome de menina em inglês. Também faz referência ao salgueiro.

Nomes de menino em inglês