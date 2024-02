Unhas ‘squoval’? 5 designs da tendência minimalista mais bonita da primavera-verão

As tendências prevêem o sucesso das unhas 'squoval' para esta primavera-verão Pexels (Foto: Pexels)

A unha minimalista tornou-se uma das favoritas das mulheres, graças ao luxo discreto que tem ganhado espaço ao longo do tempo. Isso fez com que os designs extravagantes, muito chamativos e em tamanho XL fossem deixados em segundo plano.

E é que celebridades como Hailey Bieber popularizaram as unhas minimalistas com cores neutras, algo que personalidades como Kim Kardashian começaram a usar anos atrás. O discreto está em destaque, e as ‘milky nails’ previram isso.

Há um mês, dizia-se que as unhas no estilo 'bailarina' seriam uma das grandes tendências de 2024, mas se você está procurando por um formato mais discreto que permita que você realize suas tarefas sem problemas, mas ao mesmo tempo, te faça parecer elegante e chique, a opção que estamos prestes a apresentar é ideal para você.

Tendência de unhas primavera-verão Freepik (VALUA-VITALY)

O que são unhas ‘squoval’?

O design de unhas 'squoval' grita elegância e sofisticação, é simples, mas adequado para aqueles que são amantes do luxo discreto e estilos minimalistas.

Não se trata de uma técnica tão elaborada que englobe qualquer tipo de elemento, mas sim a forma da unha que ganha destaque, e como o próprio nome indica, 'squoval' brilha por sua silhueta geométrica combinando o 'quadrado' (square) e 'oval' (oval).

Combina de forma harmoniosa estas formas geométricas para dar às suas mãos um estilo natural e cuidado enquanto exibe algumas das tendência deste ano. O melhor de tudo é que esta prática pode ser feita em casa, lixando apenas as partes laterais das tuas unhas e deixando-as com uma forma arredondada na ponta.

5 designs de unhas 'squoval' mais bonitos

Junte-se ao vermelho em tendência

O vermelho intenso será tendência, não o deixe escapar e use uma manicure sedutora, ousada e elegante, nada como unhas curtas para exibir mãos impactantes. Às vezes, é só uma questão de adicionar um pouco de cor.

Unhas squoval versão ‘old money’

Esta opção grita luxo silencioso, é discreto, combina com tudo, e é perfeito para mulheres que não querem algo tão dramático.

Em verde-oliva

As unhas verde-oliva serão tendência na primavera-verão, use-as na versão squoval, ficam elegantes e sofisticadas.

Que nunca falte o rosa

O rosa continua sendo o rei das tendências, não o deixe de lado. Nesta primavera-verão, o rosa pálido estará em alta, então não hesite em apostar nele nas unhas squoval.

O clássico francês

Para um toque mais natural, opte por este design francês, ou sua nova versão 'baby french', com certeza você vai adorar, aposte no clássico e exiba mãos limpas, elegantes e saudáveis, além de ser a opção que combina com qualquer visual.