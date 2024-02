Unhas francesas com estampa de animal: 5 designs modernos e descontraídos

Estamos na época de dar uma reviravolta em tudo para sair da zona de conforto, o que inclui os novos designs de unhas francesas com estampa de animais.

Esta é a mistura do melhor dos dois mundos, pois teremos a elegância e a versatilidade das francesas, com a ousadia e o glamour da estampa animal, que estará muito na moda durante toda a primavera-verão de 2024.

Unhas francesas com estampa de animal

Naturais

As unhas de animal print em tons de bege ficam muito bem em uma base brilhante ou ao natural, dando elegância ao seu estilo. É o favorito daqueles que acreditam que ‘menos é mais’ e que também precisam de um modelo versátil para toda a semana. A chave está em fazer a linha um pouco mais grossa e desenhar algumas manchas em preto para replicar a pele de leopardo ou tartaruga.

De zebra

Entre as unhas francesas com estampa de animal, também temos as de zebra. Adoramos como o bicolor fica nas mãos, pois é uma representação de sofisticação e também são fáceis de fazer em casa, se tivermos boa precisão.

Apenas tem que aplicar uma camada de brilho e fazer uma linha branca mais grossa do que o normal. Sobre ela, adicionar linhas pretas e depois selar com top coat para que dure por dias.

Combinações

Também pode reinventá-las misturando unhas francesas tradicionais com outras com a base lisa do estampado da sua preferência. Esta combinação ficará elegante, bonita e chamativa, sem sobrecarregar o visual, se isso é algo que te preocupa.

Na diagonal

Se quiser quebrar as regras, mesmo com a forma, não deixe de experimentar as unhas francesas em diagonal, uma tendência que despontou em 2023 e que ainda está em alta este ano com motivos divertidos e até brilho.

Coloridas

Por último, se gostas de jogar com uma paleta cromática ampla, sai das cores tradicionais do animal print e adiciona o teu toque pessoal com as que mais gostares. Não há regras escritas, apenas deixa a criatividade fluir.