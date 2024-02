Síndrome da avó escrava: o que é e quais são os sintomas para detectá-lo?

No meio das organizações escolares e profissionais, muitos pais recorrem às avós para a logística de cuidados dos netos sem terem conversado ou levado em consideração a sua opinião, presumindo que a sua ajuda é incondicional.

É aí que surge o chamado síndrome da avó escrava, que deixa muitas mulheres idosas presas ao cuidado de crianças e com uma responsabilidade que não lhes compete, por não saberem como impor limites ou sentir compaixão ao ajudar seus filhos. Geralmente, essas situações ocorrem em pais que não querem assumir plenamente suas responsabilidades parentais ou têm agendas de trabalho muito sobrecarregadas.

"No consultório clínico, essas mulheres buscam terapia para sintomas emocionais e físicos que não têm um diagnóstico claro, muitas vezes encaminhadas pelo médico de família. Quando questionadas sobre sua vida cotidiana, fica claro que o excesso de responsabilidades em um momento da vida que deveria ser de autocuidado e início da aposentadoria, em algumas ocasiões, as coloca diante de mais responsabilidades do que tinham durante a vida profissional", afirma o psicólogo Alexis Alderete.

Sintomas da Síndrome da Avó Escrava

Estresse emocional e físico

As avós que cuidam de seus netos podem apresentar cansaço constante, insônia, ansiedade e sensação de estar sobrecarregadas com sua situação atual.

Isolamento social

Ao ficarem responsáveis pelas crianças, muitas vezes acabam se isolando das relações interpessoais, perdendo conexões com amizades e as atividades sociais que são importantes para a sua idade.

Mal-estar psicológico

Alguns dos sentimentos com os quais lidam diariamente são frustração, ressentimento e pensamentos negativos.

Avó As avós normalmente se encarregam do cuidado dos netos (Pixabay)

Dicas para as avós

Comunicação aberta

As avós devem expressar seus sentimentos e preocupações aos pais. Será através da comunicação que poderão expor como o fardo de cuidar dos netos pode estar afetando seu bem-estar físico e emocional.

Estabelecer limites claros

As condições que aceitam e as responsabilidades devem ser claramente estabelecidas para evitar cargas desnecessárias. Algumas delas podem ser: concordar com horários específicos, dias de descanso e a duração de sua participação no cuidado.

Priorizar o autocuidado

A saúde física e emocional é fundamental para os idosos, por isso é essencial que tenham tempo para descansar e desfrutar de atividades pessoais.