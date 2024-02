O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Criatividade

Você conhece muito bem a rebeldia e ela deve voltar a ser um impulso de coragem em sua vida. Não tema mudar hábitos, rotinas e laços para evoluir e avançar em objetivos que agora são cruciais em seu caminho. Sua energia e criatividade ficarão ainda mais em alta, contribuindo muito para realizações grandiosas.

Capricórnio – Carta do Criador

Muitos dos pensamentos, realidades e pressões são criados por você mesmo, assim como as coisas positivas, as negativas também passam pelo filtro da materialização que você construiu. Lembre-se de concentrar no seu poder interior e essência, deixando de se preocupar tanto com o que os outros podem pensar ou já pensaram, pois isso o vem atrapalhando bastante e sugando uma energia poderosa que deveria ser direcionada aos objetivos.

Aquário – Carta do Peso

Momento de não se deixar levar mais por caminhos, companhias e metas que não são verdadeiramente escolhidas por você. Ao se concentrar em seguir ordens e carregar as demandas dos outros, você pode se deixar no caminho. Em alguns momentos é preciso tirar as máscaras e política de lado para poder encontrar o que realmente deseja.

Peixes – Carta da Inocência

É possível olhar para o passado sem sentir culpa? Isso só acontece ao fazer as pazes e assumir que todos os caminhos são aprendizagens e que elas nunca acabam para quem está vivo. Absorva a sabedoria e haja para retirar alguns fardos que já não devem mais pesar no seu corpo, mente e coração; hora de guiar a vida com mais leveza e sem medo de seguir em frente.