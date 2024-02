Não sente o mesmo pelo seu parceiro? Estas são as frases que podem estar prejudicando a relação

Os relacionamentos amorosos costumam ser complicados por vários aspectos, como gostos, interesses, falta de comunicação, insegurança, entre muitos outros, que levam a que se questionem mutuamente “por que estou aqui?”, no entanto, uma especialista no assunto afirma que uma frase seria a causa para dizer “chega!”.

A Dra. Cortney S. Warren, psicóloga da Escola de Medicina de Harvard, revelou que algumas frases comuns podem levar ao fim dos relacionamentos, pois podem distorcer a conexão que existe entre as pessoas.

A chave para o sucesso em muitos relacionamentos, de acordo com esta especialista, é sem dúvida a comunicação. Este fator determinará como você superará as brigas e possíveis confrontos que tiver com seu parceiro.

Quais são as frases que podem terminar relacionamentos?

“Queria que nunca tivéssemos nos conhecido”

“Você me dá nojo.”

"Você é um incômodo".

"Você é patético".

“Você não merece o meu tempo”.

"Se não tivéssemos filhos, já teria te deixado."

De acordo com o livro ‘Letting Go of Your Ex’ da Psicóloga Warren, estas frases anteriormente mencionadas são as que podem acabar por deteriorar uma relação que levou meses e até anos para ser construída.

Warren, que tem mais de 20 anos lidando com questões de casais, adverte que não são apenas palavras ofensivas que destroem um relacionamento, pois além desse fator, existem vários atos que poderiam ter o mesmo efeito.

Cinco coisas que não se deve fazer em um relacionamento amoroso, de acordo com especialistas

1. Não perder os detalhes mínimos: no início dos relacionamentos, é comum que a comunicação seja contínua e haja detalhes como "bom dia", "como está o seu dia", "você almoçou", entre outros. No entanto, à medida que o tempo passa, esses detalhes são perdidos, o que pode causar uma diminuição do interesse, uma vez que a mesma atenção do início não está presente.

2. Procurar tempo: o trabalho, os estudos ou outras responsabilidades podem diminuir os encontros, mas é de vital importância buscar espaço para ter momentos a dois. Além disso, os especialistas garantem que há situações que devem ser buscadas e provocadas, pois os momentos constroem histórias, fortalecem o relacionamento e aumentam os sentimentos.

3. Evitar a zombaria: fazer piadas pode ser uma forma de ter humor no relacionamento, desde que não sejam sobre o outro, pois embora possa parecer engraçado, as brincadeiras costumam afetar a confiança na relação, pois geralmente mascaram frustração ou ressentimento.

4. Não criticar: a crítica, quando feita de forma construtiva, pode ajudar a melhorar o relacionamento ou a pessoa, mas quando é feita de forma destrutiva, gera rejeição ao outro, o que poderia levar ao afastamento por medo de ser julgado.

5. Não se estressar com discussões: embora todas as pessoas desejem evitar discutir com seu parceiro, isso é algo que acontece devido às diferenças entre as pessoas. É importante ter em mente que nem todas as discussões exigem o mesmo nível de atenção e importância, pois algumas podem ser insignificantes e podem ser resolvidas com diálogo. Além disso, é fundamental entender que as discussões devem ser vistas como parte do processo de melhoria do relacionamento.