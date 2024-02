Momento preguiça: veja o tempo limite para ficar na cama após acordar

Você é do tipo que prefere ficar mais alguns minutinhos na cama após o despertador tocar ou acha que é preciso levantar rapidamente para mandar logo a preguiça embora? E por que este pequeno descanso após a hora de despertar parece tão bom?

Eleanor McGlinchey, psicóloga do sono no ‘Manhattan Therapy Collective’ e professora associada de psicologia na ‘Fairleigh Dickinson University’, explica que permanecer na cama após acordar parece algo prazeroso pois os seres humanos desejam autonomia. É como se fosse uma compensação por todo o trabalho que está por vir durante um longo dia.

Porém, é preciso tomar cuidado com esse tipo de costume, pois este tempo ‘perdido’ pode ser prejudicial.

“Para algumas pessoas, pegar o telefone e rolar e-mails ou ligar o noticiário enquanto estão na cama as deixa mais estressadas”, diz a psicóloga.

De acordo com a especialista, é preciso pensar com propósito sobre o tempo gasto na cama. “Não esteja à mercê das notificações que chegam durante a noite. Seja intencional com o seu tempo.”

Ou seja, se precisar responder e-mails na cama para que isso te renda alguns minutos antes de focar de vez no trabalho, a ideia parece boa.

“É importante ter algum poder para definir como seu dia começa, especialmente para pessoas que, assim que saem da cama, já têm que correr para cuidar de alguém. Mas dê a si mesmo um certo tempo de verdade. Escreva em um diário. Ouça uma música.”

O corpo aprende a ficar acordado

Já Alcibiades J. Rodriguez, neurologista e diretor médico no ‘NYU Langone Health’, faz outro alerta sobre a rotina do corpo. Ele explica que, pessoas com insônia ou outras condições de saúde que afetam o sono podem tentar ir para a cama mais cedo mesmo sem sono, ou até mesmo ficar na cama após acordar pela manhã afim de descansar mais, porém isso pode fazer com que o “seu corpo aprenda a ficar na cama acordado”.

Limites

Não existe uma regra para calcular ou não o tempo correto para ficar na cama após acordar, mas se sua rotina consiste em ficar de 15 a 30 minutos enrolando, já é o suficiente.

“Se você acorda e se sente bem e isso faz parte da sua rotina, você não precisa parar. Mas acho que 30 minutos é um bom limite.”, afirma Marjorie Soltis, especialista em medicina do sono e professora assistente de neurologia na ‘Duke University School of Medicine’.

*Com informações de ‘O GLOBO’.