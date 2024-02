Estes 3 sucos vão te ajudar a sair da ressaca

Exagerar na quantidade de bebida alcóolica ou misturar diferentes tipos pode causar uma intoxicação em seu corpo, a chamada ressaca. Como efeito, o dia seguinte à ingestão de álcool pode vir acompanhado por mal-estar, dores de cabeça, sede, enjoo, dores no corpo, desconforto estomacal, azia, tontura e outros sintomas mais.

Por conta disso, listamos três sucos que podem ser aliados no combate contra a ressaca e te ajudar a aliviar os sintomas mais chatos. Lembre-se apenas que em caso de sintomas persistentes ou de mal-estar intenso é recomendado buscar pelo auxílio de um profissional.

Smoothie contra ressaca

Rico em antioxidantes e alimentos com alta capacidade de hidratação, este smoothie pode te ajudar a vencer a ressaca.

Ingredientes:

200ml de água de coco

200g de melancia picada

Suco de meio limão

Gengibre a gosto

Gelo a gosto

Como preparar: para preparar esta receita bata todos os ingredientes no liquidificador e adicione o gelo ou a melancia congelada. Em seguida, coe o suco e sirva em um copo de sua preferência.

Suco de pepino com melão

Este suco possui alta capacidade de hidratação além de contar com as propriedades digestivas da hortelã.

Ingredientes:

½ pepino sem casca

1 fatia média de melão

1 maçã-verde

1 copo de água de coco

Gelo

Hortelã a gosto

Como preparar: pique todos os ingredientes e bata no liquidificador com a água de coco até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o gelo e sirva no copo de sua preferência.

Suco de mamão com cenoura

Além de ajudar na ressaca com a hidratação, este suco também é benéfico para o sistema gastrointestinal e ajuda principalmente com melhoras na digestão.

Ingredientes:

1 xícara de mamão papaia

1 cenoura média cortada

Suco de 1 limão

1 copo de água

Gelo

Como preparar: no liquidificador, bata o mamão, a cenoura e o suco de limão. Em seguida, adicione a água e bata até obter a consistência desejada. Coloque em um copo de sua preferência e sirva com gelo.

*Fonte: Globo