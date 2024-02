As revelações deste domingo (25) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Aproveite as oportunidades que o universo coloca na sua frente e você só precisa de paciência porque nem tudo é para agora, isso leva tempo para ver bons resultados. Não deixe que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual.

Touro

As finanças estão equilibradas e você vai resolver algumas pendências familiares. Você ficará mais tranquilo ao ver que suas dívidas são menores e que poderá ter algo a mais para outras coisas pessoais. Se você está em um relacionamento, não hesite em expressar seus pensamentos ao seu parceiro.

Gêmeos

Prepare-se para uma mudança, viagem ou mudança de emprego que trará grande sucesso. É preciso preparar a família porque será um momento que vai machucar muitos, então trabalhe o desapego para que tudo seja mais suportável.

Câncer

A unidade e o respeito pelas ideias e opiniões alheias serão de vital importância para evitar gerar atritos com grupos de pessoas que você costuma frequentar. Alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás.

Leão

As estrelas estão do seu lado. Saia do hábito e procure momentos que acendam a chama da paixão com seu parceiro. Evite mau caráter para com os outros ou para com você mesmo, pois isso pode afetar sua saúde. Utilize sua criatividade em alta para ganhos financeiros.

Virgem

Não pare no momento em que sentir que não tem a solução para os problemas. Pelo contrário, você tem que ter energia para iniciar o que se propõe. Você tem que se dar um pouco de espaço no seu trabalho diário para se dedicar ao seu parceiro para atiçar a chama da paixão.

Com informações do site Nueva Mujer