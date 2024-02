Adeus leggings? 5 jeans igualmente confortáveis e mais elegantes com efeito barriga lisa

As tendências continuam seguindo em uma direção onde as mulheres podem parecer glamorosas e estilosas sem perder a elegância e o conforto.

Anos atrás, as leggings eram colocadas como as rainhas sobre peças como saias e jeans, conquistando um espaço no coração e guarda-roupa de milhares de mulheres que encontraram nesta peça uma forma de realçar sua figura, sentindo-se confortáveis e sensuais.

Jeans Foto: Freepik (Foto: Freepik)

No entanto, o uso desta peça foi se transformando e seu conceito mudou para algo com pouco estilo e elegância, e embora isso possa ser facilmente refutado com as propostas feitas por várias famosas, incluindo Victoria Beckham; há algumas mulheres que preferem usar jeans, e é por isso que aqui estão cinco opções que têm o mesmo efeito que as leggings e que certamente vão te encantar.

Se o que você procura é conforto, elegância e parecer com uma figura estilizada que também tenha um efeito de barriga lisa, você veio ao lugar certo, aqui vamos te dizer quais são as melhores opções de jeans que não podem faltar durante a próxima temporada no seu guarda-roupa.

5 tipos de jeans efeito barriga lisa que são tão confortáveis quanto as leggings

Este ano nos despedimos das populares skinny jeans, aqueles que ocuparam um lugar importante em nossos looks diários por anos, mas se você deseja sentir o mesmo conforto que com as leggings, as opções têm se multiplicado e há um leque de possibilidades.

Mas e se eu te dissesse que existem alguns que, além de confortáveis, ajudarão a disfarçar esses aspectos que você não gostaria de mostrar ao mesmo tempo em que estilizam e alongam sua figura. Anote e corra para procurá-los.

Jeans de cintura alta

É importante ressaltar que os jeans mais favorecedores são, sem dúvida, os de cintura alta, pois ajudam a esconder a barriga ao mesmo tempo que estilizam a figura, realçando a cintura e disfarçando os quadris, por isso você deve considerar esse aspecto nos próximos modelos que estamos prestes a apresentar.

Jeans boca de sino

As calças boca de sino se tornarão a melhor amiga das mulheres que desejam disfarçar seus quadris. Além disso, a amplitude deste tipo de peças permite esconder a barriga e alongar as pernas. Estas calças são caracterizadas por serem justas na parte superior até o joelho e depois se alargarem.

Jeans de perna larga

Ao contrário das calças boca de sino, essas calças jeans são caracterizadas por terem pernas largas e, embora possam ser confundidas, a forma mais simples de identificá-las é entendendo que o peso cai completamente em linha reta. Adicione tênis, botas, sandálias, saltos ou sapatos Oxford e dê um toque extra.

Jeans flare

As calças flare são caracterizadas por serem justas dos quadris até as coxas e começarem a abrir, quase como as boca de sino, exceto que a amplitude começa muito antes de chegar ao joelho. Se você deseja elevar ao máximo esse tipo de peça, adicione sapatos de plataforma altos.

Jeans culotte

Estes são caracterizados por terem a cintura alta, enquadrando-a. Além disso, o seu corte costuma ser midi ou até ao tornozelo, a sua silhueta é larga e ajuda a alongar a figura.