Swag: o novo corte de cabelo para cabelos cacheados para mulheres com mais de 40

Se você estiver em busca das inovações mais recentes em cortes de cabelo, temos que apresentar o swag, o mais desejado pelas garotas com cachos ou ondas.

Sua versatilidade, frescor e movimento o tornam perfeito para mulheres de todas as idades, mas a partir dos 40 anos é quando ele nos cai melhor porque resgata o volume que vamos perdendo com o passar do tempo.

Corte de cabelo swag para mulheres de 40 anos ou mais

De acordo com Telva, “os cortes de cabelo swag na altura dos ombros se tornam os favoritos das garotas com cabelo encaracolado”. E é que o comprimento midi os torna essenciais para as mais práticas, pois não são muito longos para exigir muito esforço para cuidar, mas também não são muito curtos para serem excessivamente volumosos.

Na verdade, os especialistas em moda definem isso como uma atualização do estilo shaggy que foi popular nos anos 70 e 80, mas desta vez não possui tantas camadas curtas. Ainda é em camadas e também pode ser adicionado uma franja em qualquer direção desejada: reta, diagonal ou aberta estilo cortina.

Fica bem em qualquer tipo de rosto, inclusive em rostos redondos. No entanto, é fundamental ajustar o comprimento da franja de acordo com a forma do rosto, seguindo as regras das franjas, para criar um visual pessoal impactante. Além disso, não é necessário usar pranchas ou secadores, ao natural já é bonito.

“Diga adeus aos cortes limpos, linhas retas e camadas precisas. O swag é baseado em uma textura solta e flexível. Não procuramos uma clara separação entre as camadas, mas sim que elas caiam suavemente umas sobre as outras. A franja deve ser mais cheia e ir se alongando em direção às extremidades”, apontam os especialistas da Schwarzkopf em seu portal oficial.