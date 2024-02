Pai recebe elogios ao revelar que “humilhou” sua filha depois de ela entrar em faculdade

Um homem usou o Reddit, revelando ter “humilhado” sua filha depois que ela começou uma faculdade. Após justificar sua atitude no Reddit, por meio do usuário u/Past_Explorer32, recebeu elogios na rede social. No entanto, a mãe da jovem reprovou a atitude do marido.

“Estou extremamente decepcionado com minha filha desde que ela entrou na faculdade. Costumava ser uma pessoa tão gentil e agora tem uma atitude mais excessiva e de poder. Sempre que alguém pede ajuda, acaba sendo condescendente, diz que não é problema dela ou simplesmente chama [a pessoa] de burra”, iniciou o texto na rede social.

“Já conversei com ela tantas vezes e sempre resulta em ela me dizendo já ser adulta. Um exemplo é que meu filho pediu ajuda com uma redação. Ele estava aprendendo a formatação do MLA e não entendia. Ela viu que eu o estava ajudando e fez comentários sobre ele não ser o mais inteligente”, continuou.

Repreensão familiar e apoio nas redes

Segundo o pai, seu filho costuma ter problemas de confiança com suas notas na escola e ver sua filha tratá-lo daquela forma gerou uma discussão. O homem também acusou a jovem de não saber certas coisas e citou o exemplo de quando ela o solicita para ajudá-la com as tarefas das aulas de artes.

“[Minha filha] ficou muito chateada quando fiz um comentário sobre ela não ser inteligente. Terminei dizendo a ela que é assim que você faz os outros se sentirem quando [diz certas coisas]. Ela está se recusando a falar comigo. Minha esposa ficou chateada porque eu a humilhei e está me chamando de babaca”, finalizou.

“O amor duro é exatamente a maneira certa de tratar um adulto recém-formado que está abusando de uma criança”, observou um internauta, ao elogiar a atitude do pai.

“Você não é um babaca. No entanto, deve ter uma conversa adequada com ela em breve e realmente transmitir seu ponto de vista sobre por que reagiu da maneira que reagiu e como as ações dela acabarão mal na vida”, disse outro. “A lembre de como ela se tornou diferente. Espero que tudo corra bem.”