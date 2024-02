Estudo de Harvard destaca os benefícios de consumir soja diariamente

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Harvard compartilhou os benefícios de comer soja e seus derivados, como tofu, missô, proteínas em pó, muitas alternativas vegetarianas para carne e leite de soja.

E é graças aos nutrientes fornecidos por esta leguminosa que se pode prevenir o desenvolvimento de várias doenças como a osteoporose ou o câncer, especialmente o câncer de mama ou de próstata.

Além disso, os alimentos feitos à base de soja são ricos em fibras, potássio, vitaminas do complexo B, magnésio e proteínas de alta qualidade. Na verdade, as proteínas em pó feitas de soja são as mais completas, pois fornecem nove aminoácidos essenciais ao nosso organismo.

É preciso ter cuidado para não consumir soja em excesso

Este estudo realizado pela Universidade de Harvard também destacou a importância de ter cuidado para não exceder o consumo de soja devido ao seu alto teor de isoflavonas.

As isoflavonas são um tipo de estrogênio de origem vegetal que produzem uma série de efeitos extremamente complexos no corpo humano. Curiosamente, por causa disso, torna-se uma boa opção para mulheres que estão prestes a entrar na menopausa ou que já estão na menopausa.

Além disso, de acordo com este estudo, as isoflavonas podem reduzir o risco de eventos cardiovasculares em certos grupos de pessoas.

Portanto, a soja e os produtos derivados dela devem ser consumidos com moderação, pois é um ingrediente a ser considerado em nossa dieta regular.

No entanto, comer soja em excesso aumenta o risco de declínio cognitivo e eleva os níveis do hormônio estimulante da tireoide, podendo interferir na medicação hormonal usada para tratar o hipotiroidismo.