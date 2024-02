As revelações deste sábado (24) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Se o seu parceiro não te valoriza, diga adeus para sempre, pois você merece um amor que te eleve e te faça sentir completo. Momento de pressão no trabalho, haverá mudanças de emprego e novos projetos, por isso você deve estar atento às oportunidades. Pare de correr atrás do dinheiro, confie no universo e a abundância entrará em sua vida. Seus números da sorte são 03 e 21.

Escorpião

Está tudo bem, só não tenha muitas esperanças com amores que não são verdadeiros. Você recebe uma proposta de emprego nos finais de semana, aceite porque vai te fazer muito bem financeiramente. Seus pais estão te procurando para te convidar para uma viagem, não seja mais tão intenso, tente não dar importância ao que não importa. Sorte com os números 27 e 88, e sua cor da sorte é o amarelo. A recomendação que você não se entregue a excessos, como álcool e comida.

Sagitário

Não deixe que as energias negativas ofusquem você. A sua saúde e bem-estar estão no seu melhor, aproveite esta energia para realizar atividades que lhe apaixonam. No amor, tudo flui a seu favor. Lembre-se que você é fogo, o Sol te enche de plenitude e paixão, aproveite com seu parceiro ou esteja aberto para explorar novas possibilidades. Seus números da sorte são 23 e 40, e sua cor para atrair fortuna é o azul.

Capricórnio

Como o seu elemento é a terra, você precisa do reconhecimento dos outros para continuar avançando. Receberá um dinheiro extra por um trabalho do passado, enquanto um amigo lhe pedirá dinheiro emprestado, tome cuidado com essa situação, pois pode ser uma armadilha. Você sente muita falta de um amor que está longe, não fique de braços cruzados, tome a iniciativa e converse com aquela pessoa. A distância não precisa ser um obstáculo para o amor.

Aquário

A recomendação é que nesses dias você use roupas novas, muito perfume e segure uma vela vermelha para atrair fortuna para esse novo ciclo de vida. Seus números da sorte são 33 e 76, e sua cor de prosperidade é o vermelho, use-o mais para estimular a abundância. Uma surpresa de um novo amor surgirá em sua vida hoje em dia. Se esforça para colocar todas as suas tarefas em dia para não deixar coisas pendentes.

Peixes

Momento de comemoração, muitas alegrias e surpresas esperam por você na sua vida amorosa. Receberá um presente inesperado que o encherá de felicidade. É hora de consertar seu carro e colocar toda a papelaria escolar em ordem. Não se apaixone pelo seu ex-parceiro novamente porque ele fará a mesma coisa com você novamente. É melhor dizer adeus e conhecer pessoas mais compatíveis que te permitam ser feliz.

Com informações do site Nueva Mujer