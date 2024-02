As revelações deste sábado (24) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Neste final de semana você terá trabalho extra e a chegada de dinheiro para uma dívida antiga. Um amor do passado que está chateado com você por uma traição irá te procurar. Procure ser mais honesto e curar esse relacionamento amoroso para que nada interrompa o seu caminho. Seus números da sorte são 09 e 17 e sua cor é o vermelho. O melhor conselho é manter a calma e não responder agressivamente às críticas ou reclamações.

Touro

Pare de ser tão econômico consigo mesmo, lembre-se que o melhor investimento é você. Este fim de semana mime-se e mime-se com tudo o que deseja. Você terá sorte com os números 01 e 23, e sua cor é o azul. Continue com sua rotina de exercícios. Você anseia por poder e fama, o que é bom, mas não deixe que isso se torne uma obsessão e lembre-se de que tudo acontece na hora que é melhor para você.

Gêmeos

Neste fim de semana mude seu visual e renove seu celular. Pessoas mais compatíveis com você entrarão em sua vida. Você pode recber um dinheiro extra com os números 04 e 55, e sua cor é amarela. É necessário ter mais cuidado com seu dinheiro, pois tem gente que quer isso de você. Comece a papelada do seu passaporte.

Câncer

Neste fim de semana vista-se com cores vivas para atrair amor e boa sorte. Se você é homem do signo de Câncer, não procure uma parceira que se pareça com sua mãe. Se você é mulher de Câncer, não procure um homem que seja como seu filho. Arrume sua casa para que você viva mais confortável e cheio de felicidade. Não dê atenção às fofocas do trabalho, deixe-as para trás e siga em frente com seus negócios.

Leão

Poderá fazer uma viagem, que será por perto, e te ajudará a renovar suas energias. A sorte chega até você com os números 12 e 45, e sua cor mágica é o amarelo. Lembre-se que você está na fase do magnetismo, ou seja, tudo o que você deseja entrará em sua vida. Neste fim de semana o mês de fevereiro está quase acabando e você deve analisar o que ainda precisa fazer para que no próximo fim de semana possa fazê-lo sem falta.

Virgem

Você merece alguém especial em sua vida. Um membro da família está procurando você para pedir conselhos morais. Procure se proteger da inveja e do mau-olhado. Não fale sobre seus assuntos particulares com outras pessoas para cortar essa corrente negativa. Sorte será com os números 14 e 66, e sua cor da prosperidade é o branco. Você vai ganhar dinheiro extra hoje em dia. A recomendação é controlar os nervos, pois eles causam doenças e problemas de ansiedade. Comece uma rotina de exercícios.

Com informações do site Nueva Mujer