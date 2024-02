Andar de mão dadas faz bem para a saúde? Veja o que dizem especialistas

O ato de dar as mãos, um gesto simples e cotidiano, carrega consigo um poder emocional e físico surpreendente. Um estudo realizado pela Universidade da Virgínia em 2021, e destacado pelo The Washington Post, revelou que segurar a mão de alguém que amamos pode não apenas acalmar, mas também reduzir a pressão arterial e aliviar a dor.

Este gesto ativa partes do cérebro responsáveis pela resposta emocional, ajudando a enfrentar o estresse e o medo de maneira mais serena.

A ciência por trás do conforto de dar as mãos

A pesquisa, liderada pelo psicólogo James Coan, envolveu mulheres casadas submetidas a situações estressantes, demonstrando que o simples contato físico de segurar a mão de um parceiro ou mesmo de um desconhecido pode diminuir significativamente o estresse percebido. O efeito era ainda mais pronunciado entre aquelas em relacionamentos de alta qualidade, sugerindo que a conexão emocional intensifica os benefícios do gesto.

Contrariamente ao que se poderia esperar, o estudo descobriu que segurar as mãos de outra pessoa reduzia a atividade no córtex pré-frontal do cérebro, uma área associada ao controle dos instintos e à racionalização.

Essa descoberta sugere que, em vez de aumentar a atividade cerebral para lidar com o estresse, o ato de dar as mãos nos traz de volta a um estado de ser mais natural e conectado, reduzindo a necessidade de resposta cerebral ativa.

Fonte: The Washington Post.

É importante lembrar disso

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

