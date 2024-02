A cor do cabelo que rejuvenesce as famosas e que é coroada como a rainha do cabelo para 2024

O mogno se posiciona como a cor da tendência para a primavera de 2024 e é que este tom é uma fusão entre a cor marrom e vermelha, criando um tom avermelhado com reflexos de bronze que certamente ficarão esplêndidos em todos os tipos de cabelo.

O tom de mogno traz luminosidade ao rosto e combina com todos os tipos de pele, e embora a cor base seja uma fusão, existem algumas variações e você pode pedir mais claro, mais escuro ou um ponto médio entre os dois. E o melhor de tudo é que não requer descoloração se você tiver cabelos castanhos.

Estrelas de Hollywood como Dakota Johnson parecem espetaculares com esta cor que é rejuvenescedora e se tiveres mais de 40 anos, ficará fabulosa. Obviamente, num cabelo sempre penteado, ficará perfeito, mas garantimos que a cor é encantadora e ficará mais do que perfeita em você.

Corte shullet

É um corte de cabelo em camadas que combina estilos e permite obter um visual de cabelo volumoso da forma mais transgressora. Meio mullet (o corte de cabelo desgrenhado que foi um sucesso nos anos 90), meio shaggy (o corte de cabelo em camadas que revolucionou os salões nos anos 70), o shullet é um corte de cabelo moderno e vanguardista com o qual as mais ousadas conseguirão um visual de cabelo volumoso.

Corte de cabelo bebê pixie

O estilo Pixie é como o corte de cabelo de bebê, com uma franja reta ou em camadas muito curta e desfiada.

Corte de duende com camadas

Consiste em várias camadas de cabelo. É ideal para mulheres com mais de 40 anos. O corte pixie com franja comprida é formado por várias camadas de cabelo de diferentes comprimentos.

Corte shaggy

Trata-se de uma versão do corte de cabelo bob em que os contornos são desfiados para dar um acabamento degradê e levar o volume para a parte superior do cabelo. Isso dá um movimento único aos fios e torna a manutenção diária muito mais simples.

Bob com capa

O que agora é conhecido como 'bob', um corte reto de base de diferentes comprimentos, até mesmo com o comprimento abaixo do queixo (sem a nuca mais curta), admite muitas alternativas. Atualmente, por exemplo, são usados com degradês suaves em direção às pontas e com franjas mais compridas.