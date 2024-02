A cor de cabelo mais natural e que rejuvenesce as mulheres de 40: arrasa entre as famosas O taupe brunette, ou marrom taupe, um tom que favorece às ruivas e as morenas (Foto: Pinterest)

Em 2024, é a cor de cabelo que chegou com tudo e veio para ficar definitivamente. Trata-se do taupe brunette, ou marrom-taupe, um tom que favorece loiras e morenas, transpira luxo discreto e é uma cor versátil: atemporal e ideal para todos os tipos de pele.

Os especialistas afirmam que este é o ano dos tons marrons e, embora até agora os tons mais escuros e clássicos, como o chocolate ou o café, tenham dominado todas nós, os cabelos castanhos (e as loiras mais escuras) viverão sua revolução na primavera com a chegada do taupe brunette.

Esta cor é uma espécie de marrom acinzentado, que se afasta dos tons mais quentes e dos matizes cobres e mogno. É um tom frio mais suave e muito mais recomendável que o loiro acinzentado, pois não exige uma descoloração tão intensa. Fornece ao nosso cabelo uma sensação de brilho e cuidado.

Taupe castanho em cabelos XXL

Podemos levá-la com ondas descontraídas de sereia, para brincar com as sombras e proporcionar uma maior sensação de movimento, com umas mechas bem naturais. Este penteado tem um ar de surfista.

Castanho taupe ultraliso

Também podemos levar nosso cabelo super liso, para obter um look limpo, fazê-lo parecer mais longo e dar-lhe um toque clássico e elegante. Isso é o que conhecemos como um penteado líquido. Podemos decorá-lo com uma tiara, se quisermos obter volume, ou com um lacinho, se buscamos um toque coquete.

Cabelo castanho-taupe com ondas suaves

Outra opção é deixar o cabelo liso e decorar as pontas com ondas suaves. São super fáceis de conseguir com a prancha, perfeitas para dar volume aos cabelos mais lisos e indicadas para os mais longos.

Cabelo castanho-taupe com reflexos

Se quisermos apostar no tom da moda, mas também queremos colocar mais luz, podemos adicionar reflexos em tons loiros, para dar um toque mais jovem, revitalizar o penteado e ajudar a fundi-lo com as feições do rosto.

Morena de cabelo comprido na altura dos ombros

O castanho-toupeira é um tom que também favorece os cabelos mais curtos. Liso ou encaracolado, podemos colorir em um corte médio, um long bob e teremos sucesso da mesma forma. Como você sabe, o volume e a sensação de comprimento que você quer alcançar dependerão de como o penteia.