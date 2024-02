4 penteados ‘clean hair look’ que te fazem parecer mais jovem entre os 40 e 60 anos

Há algum tempo, ouvimos nas redes sociais sobre a estética do clean hair look, que oferece várias opções de penteados para o dia a dia.

Esta tendência refere-se a estilos minimalistas, onde destaca-se a simplicidade, a naturalidade e a elegância, impulsionada por celebridades como Hailey Bieber, Bella Hadid ou Kendall Jenner.

Penteados clean hair look para mulheres de 40 anos ou mais

Laço de bailarina

Também conhecido como coque baixo, “o objetivo desse visual é fazer um penteado no qual todo o rosto fique limpo e desobstruído, o que, por sua vez, favorece o efeito de rosto alongado,” apontam do Telva. Para isso, será necessário ter à mão um pente de polir e gel de fixação.

Rabo de cavalo minimalista

Por outro lado, a este look podes dar a altura que desejares. Seja rente à base do crânio ou bem alto, no estilo rabo de cavalo, são dois penteados clean hair look muito trabalhados, pois a ideia é que o cabelo não se solte em pequenas mechas. O que adoramos neles é que podemos fazê-los nos dias em que não temos tempo de lavar o cabelo.

Meio rabo de cavalo

Mas se preferir deixar parte de sua cabeleira exposta, então opte por esta versão semipresa, que acrescenta mais frescor e feminilidade, principalmente se você tem cabelos longos ou em camadas, para um efeito mais polido. O controle dos ‘babyhairs’ é fundamental para que fique perfeito.

Polido liso

E sim, não se resume apenas a penteados impecáveis. Também pode ser um liso total, que te dá uma estética sóbria mas sofisticada. No entanto, para usar esse tipo de penteado clean hair look, é necessário ter o cabelo limpo e hidratado, caso contrário, não ficará bem solto.