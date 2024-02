Traição? Aranha? Estes são os 10 sonhos mais comuns entre as pessoas

Sonhar é algo completamente natural do ser humano. Contudo, existem aquelas pessoas que sonham com menos frequência ou não se lembram de nada o que sonhou durante à noite, e outras que sonham desde o minuto que fecha o olho até o minuto de acordar e que lembram com exatidão de cada detalhe do sonho.

Mesmo você achando que não sonha ou com estas percepções de sonhar muito, uma pessoa tem cerca de cinco episódios de sonhos, que podem durar entre 15 e 40 minutos por noite, segundo ‘O Globo’.

Além disso, aqueles sonhos com mais informações e que costumam ser lembrados ao acordar acontecem durante o sono REM, fase de atividade cerebral mais intensa durante o sono.

De qualquer forma, existem sonhos tidos como comuns, que provavelmente você já conversou com um amigo ou familiar e eles relataram um sonho muito parecido com o seu.

Especialistas da empresa Get Laid Beds, uma fabricante de camas, revelaram quais são os sonhos mais comuns, de acordo com pesquisas no Google.

“Sonhar com dentes caindo”, é a pesquisa mensal mais comum, com 22.200 buscas por mês em média, seguido de “sonhar com aranhas”, com 5.400 buscas e “sonho sendo perseguido”, com 2.400.

Confira a seguir a lista com os dez sonhos mais comuns:

Sonhar com dentes caindo;

Sonhar com aranhas;

Sonhar que está sendo perseguido;

Sonhar que o cabelo está ficando careca;

Sonhar que está caindo;

Sonhar com o ex;

Sonhar que está voando;

Sonhar com a morte;

Sonhar que está traindo;

Sonhar que está sendo traído.

