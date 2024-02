Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 2 e 13

Cuidado extra com o que escreve e diz, pois isso pode ser usado contra você e a traição acontece quase sempre com quem tem informações privilegiadas da vida dos outros. É hora de saber quem é fiel e quem não é, principalmente para não compartilhar notícias ou coisas com quem tem más intenções.

Capricórnio – Cartas 10 e 12

Momento de lidar com conflitos e dificuldades que podem causar distanciamento. Seja astuto e evite se desequilibrar com as emoções; é melhor se reservar e esperar a maré diminuir para só então agir.

Aquário – Cartas 19 e 18

Cuidado com a obsessão e teimosia que o faz ficar de situações e pessoas que já se afastaram. Para de se diminuir e se apegue a suas virtudes e sabedoria para poder seguir em frente, trilhando um melhor caminho.

Peixes – Cartas 21 e 24

Momento de celebração no amor e as coisas se tornam mais sérias. É preciso apenas ter cuidado com terceiras pessoas que podem tentar atrapalhar. A felicidade é sua proteção para que ninguém abale seu coração e o de quem ama.